Ko stoji iza ubistva sina Muamera el Gadafija i zašto je on baš sada likvidiran?

Saif el Islam Gadafi, sin dugogodišnjeg libijskog vladara Muamera el Gadafija koji je brutalno likvidiran tokom pobune, a koga su mnogi smatrali njegovim verovatnim naslednikom, ubijen je iznenada u utorak.

Na meti naloga za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda (MKS) zbog navodnih zločina protiv čovečnosti, i i dalje prisutan u burnoj političkoj sceni Libije, ovaj 53-godišnjak nije bio stran nasilju, preneo je portal France24. Ali njegovo iznenadno ubistvo otvorilo je mnoga pitanja.

Ko stoji iza zločina?

Vrlo malo se zna o identitetu ili motivima napadača. Saifov advokat, Marsel Čekaldi, rekao je za AFP da ga je ubio neidentifikovani "četvoroćčanitim" koji je u utorak popodne upao u njegovu kuću u gradu Zintanu, na zapadu Libije.

Njegov savetnik, Abdulah Otman Abdurahim, rekao je libijskim medijima da su četvorica nepoznatih muškaraca upala u kuću, prethodno "onesposobivši nadzorne kamere, a zatim ga pogubili".

Libijski tužioci su u sredu saopštili da istražuju ubistvo nakon što je utvrđeno da je "žrtva preminula od rana zadobijenih vatrenim oružjem".

Zašto sada?

Klaudija Gacini, viša analitičarka za Libiju u organizaciji International Crisis Group, opisala je trenutak Saifovog ubistva kao "čudan".

"Godinama je živeo relativno mirnim životom, daleko od očiju javnosti", rekla je ona.

Saif je 2021. godine najavio kandidaturu za predsednika. Ti izbori su na neodređeno odloženi, a on se od tada gotovo uopšte nije pojavljivao u javnosti.

Njegovo boravište je uglavnom bilo nepoznato. Osim malog kruga bliskih ljudi i verovatno libijskih vlasti, malo ko je znao da živi u Zintanu.

Čekaldi je rekao da se on "često selio", ali da je "već neko vreme bio u Zintanu".

Anas El Gomati, šef istraživačkog centra Institut Sadek sa sedištem u Tripoliju, rekao je da je tajming bio "oštar".

Njegova smrt dogodila se samo "48 sati nakon sastanka u Parizu, koji su organizovale SAD, između Sadama Haftara i Ibrahima Dbeibaha", sina istočnolibijskog vojnog moćnika Kalife Haftera i nećaka premijera Abdulhamida Dbeibaha sa sedištem u Tripoliju.

Libija je ostala podeljena između vlade u Tripoliju koju podržavaju UN i njene rivalske administracije na istoku.

Šta je predstavljao Saif el Islam?

Stručnjaci se razlikuju oko obima Seifovog političkog uticaja. Ali postoji široka saglasnost o njegovoj simboličkoj težini kao najistaknutije preostale ličnosti povezane sa Libijom pre 2011. godine.

"Saif je postao glomazan akter u libijskoj politici nakon što je objavio svoju kandidaturu za funkciju 2021. godine", rekao je Hasni Abidi, direktor Centra za studije i istraživanje arapskog i mediteranskog sveta sa sedištem u Ženevi.

"Njegovo ubistvo koristi svim političkim akterima, koji se trenutno bore za vlast u severnoafričkoj zemlji", rekao je Abidi.

Za Gomatija, njegova smrt "eliminiše poslednjeg održivog remetilaca Libije u trenutnoj strukturi moći".

"Nije bio demokrata niti reformator, ali je predstavljao alternativu koja je pretila i Haftaru i Dbejbahu", dodao je Gomati i nastavio:

"Njegovo uklanjanje učvršćuje njihov dvojac. Pro Gadafijev nostalgični blok sada nema kredibilnog lidera".

Stručnjak za Libiju Džalel Harčaui ponudio je oprezniju procenu, rekavši da Saifova smrt "nije bila veliki preokret".

"Nije bio na čelu jedinstvenog, kohezivnog bloka koji ima pravu težinu u takmičenju za vlast, rivalstvima ili raspodeli teritorije ili bogatstva", objasnio je Harčaui.

Ipak, "mogao je da igra odlučujuću ulogu pod određenim okolnostima", rekao je Harčaui, tvrdeći da bi samo njegovo ime na predsedničkom glasačkom listiću imalo značajan uticaj.

Kako je javnost reagovala?

U javnosti se i dalje šire spekulacije. Neki sugerišu da je u pitanju bila umešanost lokalne oružane grupe sa sedištem u Zintanu koja možda više nije želela Saifa na svojoj teritoriji.

Drugi sumnjaju da su u to mogle biti umešane strane snage.

"Sofisticiranost operacije, četiri operativca, pristup unutra, onemogućene kamere, ukazuje na umešanost stranih obaveštajnih službi, a ne na akciju milicije", rekao je Gomati.

