MUNJEVITA AKCIJA POLICIJE: Uhapšen napadač na Vladimira Marjanovića

Predrag Milovanović, napadač na Vladimira Marjanovića, uhapšen je u efikasnoj akciji policije.

Milovanović je, podsetimo, u Aranđelovcu nasrnuo na aktivistu Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Marjanović i naneo mu teške telesne povrede.



Marjanović je o napadu govorio na konferenciji za medije Opštinskog odbora SNS u Aranđelovcu.

- Još sam u šoku od ovog neprimerenog ponašanja. Prepoznao sam vozilo, to je čovek iz Lazarevca. On mi je samo prišao i udario me u oko. Još sam u šoku i ne mogu ništa ni da kažem... Ne mogu da dođem sebi da ljudi to mogu da rade. Imam bolove u glavi... Ne mogu u stvari ni da se setim da li me je udario pesnicom ili laktom... Zbog nekih gluposti treba da nastradamo. Nismo ništa radili, niti provocirali, samo smo stajali, moje stranačke kolege i ja. Došli su iz drugog mesta da nas diraju u našem gradu - rekao je vidno potreseni Marjanović.

Autor: D.Bošković