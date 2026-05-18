Najmanje 3.020 osoba poginulo u Libanu u sukobima Izraela i Hezbolaha od 2. marta

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hassan Ammar

Najmanje 3.020 osoba poginulo je u Libanu od 2. marta u sukobima između Izraela i libanske militantne grupe Hezbolah, saopštilo je danas libansko Ministarstvo zdravlja.

U saopštenju se navodi da su sukobi nastavljeni uprkos dogovoru o prekidu vatre, kao i da su od 2. marta poginule 292 žene i 211 dece, preneo je Skaj njuz.

Sukobi između Izraela i Hezbolaha počeli su 2. marta, dva dana nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran posle čega je libanska militantna grupa napala izraelsku teritoriju.

U znak odmazde, Izrael je počeo napade na južni Liban i glavni grad, Bejrut, kao i druga područja.

U međuvremenu, Hezbolah se odupirao pritisku libanske vlade da se razoruža.

Više od milion ljudi je raseljeno zbog borbi u Libanu.

