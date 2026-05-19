STIŽU NOVI DOKUMENTI O NLO - Tramp objavio sliku s vanzemaljcem i mreže su eksplodirale: 'Konačno!'

Druga faza otkrivanja informacija o neidentifikovanim letećim objektima (NLO) u administraciji Donalda Trampa je u punom jeku, a zvaničnici Pentagona najavljuju da će sledeći paket dokumenata biti objavljen “uskoro“.

Glavni portparol Pentagona, Šon Parnel, objavio je na društvenoj mreži X da se materijali trenutno “aktivno obrađuju“. Prva faza, koja je realizovana 8. maja, sadržala je nikada ranije viđene fotografije, snimke i vladine dokumente.

Zakonodavci su prethodno upozorili da je ovo tek “početak”, dok Tim Berčet, politički predstavnik Tenesija i jedan od najglasnijih zagovornika transparentnosti po pitanju NLO-a, tvrdi da će ono što dolazi “nadmašiti prvi paket”, prenosi Daily Mail.

“Prvi paket je bio veliki, ali u poređenju sa onim što dolazi, to će biti samo kap u moru“, rekao je.

Najnovije informacije su objavljene dan pošto je Donald Tramp na mreži Truth Social podelio AI-generisanu sliku kako hoda pored vanzemaljca s lisicama na rukama!

Ovo je dodatno pojačalo diskusije o administrativnoj kampanji za otkrivanje informacija. Slika prikazuje predsednika i njegovo obezbeđenje dok vode vanzemaljca preko vojne piste, dok pripadnici vojske posmatraju.

Na društvenim mrežama vest o novom paketu izazvala je buru komentara. Jedan korisnik je napisao: “Konačno! Vlada obrađuje podatke brže nego moj laptop softverski update“.

Drugi, međutim, sumnjaju u brzinu objave: “Fraza koju čujemo - ‘aktivno se obrađuje’ - klasičan je vladin eufemizam, održavajući hajp bez objavljivanja i jedne strane dokumenta“.

Pentagon propustio rok

Prvi faza je rezultat naredbe predsednika SAD da se deklasifikuju vladini zapisi o NLO-ima i navodnoj vanzemaljskoj aktivnosti.

Među najzanimljivijim materijalima bile su fotografije sa misija Apolo 12 i Apolo 17, zatim FBI snimci sa dočeka Nove godine 1999. i video-zapisi objekata neobičnog oblika koji se kreću brzinom većom od aviona.

Predsednica nadležnog Kongresnog radnog tima, Ana Paulina Luna, ranije je istakla da desetine vojnih video-zapisa o NLO-ima i dalje ostaju tajna.

Pentagon je propustio aprilski rok za objavu, navodeći administrativne razloge kašnjenja.

Zvaničnici nisu precizirali da li će druga faza uključivati dodatne snimke, radarske podatke, svedočenja pilota ili klasifikovane obaveštajne izveštaje, dok interes javnosti nastavlja da raste.

Autor: D.Bošković