TRAMP OTKRIVA NAJVEĆU TAJNU ČOVEČANSTVA: Naložio Pentagonu da ODMAH objavi sve o VANZEMALJCIMA!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naložio je Pentagonu i nadležnim službama da započnu proces identifikacije i objavljivanja vladinih dokumenata o neidentifikovanim vazdušnim fenomenima (UAP) i neidentifikovanim letećim objektima (NLO).

Tramp je na svojoj mreži „Truth Social“ istakao da odluka dolazi nakon ogromnog interesovanja javnosti. On je precizirao da je ministru odbrane, Pitu Hegsetu, već uputio direktivu da se započne sa otvaranjem dosijea koji se tiču vanzemaljskog života i srodnih fenomena koje je nazvao „složenim, ali izuzetno važnim pitanjima“.

Reakcije i politički kontekst

Ovaj potez usledio je nakon što je bivši predsednik Barak Obama u jednom podkastu izjavio da postoje „dobre šanse da postoji život u svemiru“, iako je naglasio da tokom svog mandata nije video konkretne dokaze o tome. Tramp je kritikovao Obamin istup, navodeći da je time potencijalno odao poverljive informacije.

Ministar odbrane Pit Hegset podržao je Trampovu odluku na društvenim mrežama, dok su pojedini senatori, poput Džona Fetermana, ocenili da bi pitanje „Dosijea Iks“ moglo biti jedno od retkih oko kojeg postoji saglasnost obe stranke u Vašingtonu.

Šta kažu dosadašnji izveštaji?

Tokom 2024. godine, Pentagon je ispitao stotine izveštaja o neidentifikovanim vazdušnim fenomenima. Iako je 21 slučaj zahtevao detaljnu analizu zbog „anomalnih karakteristika“, zvanični stav je do sada bio da nema potvrđenih dokaza o vanzemaljskoj aktivnosti. Nova direktiva Bele kuće mogla bi da baci novo svetlo na ove slučajeve.

Autor: Dalibor Stankov