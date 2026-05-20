STRAVIČAN ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU: Tresle se tri države, ljudi u panici bežali na ulice!

Istočni deo Turske pogodio je danas snažan zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Potres je bio toliko jak da je izazvao paniku među stanovništvom, a osetio se i u okolnim zemljama.

Prema zvaničnim podacima seizmologa, epicentar ovog razornog potresa bio je na dubini od 10 kilometara, na svega 21 kilometar udaljenosti od velikog grada Malatije, koji se još uvek oporavlja od ranijih seizmičkih potresa.

Lusteri se ljuljali, ljudi izleteli na ulice

Iako za sada nema zvaničnih izveštaja o povređenima ili težoj materijalnoj šteti, svedočenja građana na sajtu EMSC-a pokazuju da je situacija bila veoma dramatična.

Svedočenja očevidaca: "Sve je počelo odjednom jako da se ljulja. Lusteri su leteli s jedne na drugu stranu, stvari su padale sa polica. Ljudi su u panici počeli da izlaze iz kuća", navodi jedan od stanovnika Malatije.

Koliko je ovaj potres bio masivan govori i podatak da se tlo ozbiljno treslo i van granica Turske — snažne vibracije prijavili su i građani u Siriji, ali i na dalekom Kipru. Nadležne spasilačke službe u Turskoj su već na terenu i proveravaju da li ima ugroženih građana u zabačenijim ruralnim predelima oko epicentra.

