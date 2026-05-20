Putin: U razgovorima sa Si Đinpingom razmotrene sve ključne oblasti saradnje

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da su tokom njegovih razgovora sa predsednikom Kine Si Đinpingom u Pekingu razmotrene sve ključne oblasti saradnje između dve zemlje, istakavši da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i autonomnoj spoljnoj politici kao i da su odnosi između njih model kako danas treba graditi odnose između zemalja i naroda.

Putin je zahvalio predsedniku Narodne Republike Kine i svim kineskim kolegama na toplom i srdačnom dočeku ruskoj delegaciji, i ocenio da su Rusija i Kina važni trgovinski partneri, kao i da su odnosi dve zemlje dostigli neviđeni nivo i da nastavljaju da se razvijaju, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema Putinovim rečima, rusko-kineski razgovori odvijali su se u toploj, prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi.

"Naglašavam da su Rusija i Kina važni trgovinski partneri. U 2025. godini trgovinski promet je dostigao skoro 240 milijardi dolara. Njena struktura se proširila, uključujući i robu sa visokom dodatom vrednošću", rekao je Putin u izjavi za medije nakon razgovora sa kineskim predsednikom.

On je kazao da je Rusija spremna da nastavi da pouzdano obezbeđuje neprekidno snabdevanje Kine energijom.

"Rusija i Kina aktivno sarađuju u energetskom sektoru. Naša zemlja je jedan od najvećih izvoznika nafte, prirodnog gasa, uključujući tečni gas, i uglja u Kinu. Naravno, spremni smo da nastavimo da pouzdano obezbeđujemo neprekidno snabdevanje svim ovim gorivima", kazao je Putin.

Ruski predsednik je naveo da se gotovo sve rusko-kineske transakcije izvršavaju u valutama dve zemlje, rubljama i juanima.

Putin je istakao da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i autonomnoj spoljnoj politici kao i da su odnosi između Rusije i Kine model kako danas treba graditi odnose između zemalja i naroda.

"Naši odnosi su samodovoljni, ne zavise od trenutne globalne situacije i služe kao model kako bi danas trebalo graditi odnose između zemalja i naroda. Naši narodi pokazuju iskreno interesovanje za međusobnu istoriju, umetnost i duhovne vrednosti. Kulturna, naučna i omladinska razmena se intenzivira. Uzajamni turistički tokovi rastu", rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, postoji veliki potencijal za saradnju između Rusije i Kine u oblasti obnovljivih izvora energije.

"Takođe, postoji veliki potencijal za saradnju u oblasti obnovljivih izvora energije, posebno za realizaciju zajedničkih projekata proizvodnje električne energije sa niskom emisijom ugljenika", istakao je Putin.

On je kazao da su Rusija i Kina izgradile održivi sistem međusobne trgovine, koji je zaštićen od negativnih trendova na globalnim tržištima.

"U suštini smo izgradili stabilan sistem međusobne trgovine koji je zaštićen od spoljnih uticaja i negativnih trendova na globalnim tržištima", ocenio je Putin.

Prema njegovim rečima, rusko-kineski savez ima stabilizujuću ulogu na međunarodnoj sceni.

"Glavno je da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i autonomnoj spoljnoj politici, da deluju u bliskom strateškom partnerstvu i da igraju važnu stabilizujuću ulogu na globalnoj sceni. Rusija i Kina snažno razvijaju industrijsku saradnju, stvaraju nove zajedničke lance vrednosti i uvode napredne tehnologije i inovacije", ocenio je Putin.

Naglasio je da mnogi sporazumi koji su potpisani između Rusije i Kine imaju za cilj produbljivanje ekonomske saradnje, kao i da su dve zemlje zaključile značajan paket međuvladinih, međuresornih i korporativnih dokumenata, od kojih su neki potpisani u Kini.

"Mnogi od njih su usmereni na dalje produbljivanje ekonomske saradnje. Proizvodnja automobila kineskog brenda uspostavljena je u Moskvi i nizu ruskih regiona", naglasio je Putin.

Dodao je da Rusija i Kina zajedno rade na razvoju transportnih i logističkih ruta, što će povećati brzinu teretnog saobraćaja između zemalja.

"Naše zemlje zajedno rade na razvoju transevropskih transportnih i logističkih ruta, i kao rezultat toga, ne samo obim već i brzina teretnog i putničkog saobraćaja između Rusije i Kine nastavlja da raste", kazao je Putin.

Putin je istakao da su Rusija i Kina jedinstvene u podršci zaštiti međunarodnog prava.

"Moskva i Peking su jedinstveni u svojoj podršci zaštiti međunarodnog prava i odredbi Povelje Ujedinjenih nacija u njihovoj celini, sveobuhvatnosti i međusobnom odnosu", rekao je Putin.

Ruski predsednik je izrazio uverenje da će njegova poseta Pekingu ojačati rusko-kinesko prijateljstvo.

"Uveren sam da će trenutna poseta i pregovori dodatno ojačati rusko-kinesko prijateljstvo i doprineti blagostanju i prosperitetu naših naroda", zaključio je Putin.

Putin je, na poziv Si Đinpinga, sinoć stigao u dvodnevnu zvaničnu posetu Kini, a danas su dvojica predsednika razgovarali u Pekingu, nakon čega je usledio sastanak dveju delegacija u proširenom formatu.