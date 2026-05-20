PRVI SNIMCI UŽASA U TURSKOJ: Ljudi u panici bežali na ulice, tlo silovito podrhtavalo – automobili se micali sami od sebe! (VIDEO)

Snažan zemljotres pogodio je jutros područje na tursko-sirijskoj granici, izazvavši paniku među stanovništvom koje je u strahu istrčavalo iz svojih domova. Prema prvim informacijama seizmoloških zavoda, potres je bio jačine između 5,6 i 5,8 stepeni po Rihterovoj skali.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 20 sec ago in #Türkiye. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) 20. мај 2026.
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/H5O1TH5DVv
Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) zabeležio je magnitudu od 5,6 stepeni, dok je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ) procenio da je udar bio još jači – 5,8 stepeni po Rihteru. Epicentar je lociran na dubini od deset kilometara.
#SONDAKİKA— Turk Media Team (@turkmediateam) 20. мај 2026.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameraları tarafından görüntülendi#Türkiye #Malatya #Battalgazi #deprem #depremoldu https://t.co/80xW5IJXWf pic.twitter.com/Zd7cH6qCgx
Tresle se tri države, građani u šoku
Snažno podrhtavanje tla osetilo se u brojnim gradovima, a panika se brzo proširila regionom. Prema izveštajima sa terena, potres se najviše osetio u sledećim mestima:
- Jug Turske (najjači udar): Malatija, Adana i Gazijantep.
- Sirija: Pogranična područja su prijavila silovito ljuljanje zgrada.
- Liban: Mediji prenose da se potres osetio čak i u ovoj zemlji.
Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki deprem anı ve sarsıntının etkisi görüntülendi. pic.twitter.com/1cZwr1bSk3— Pusholder (@pusholder) 20. мај 2026.
Na društvenim mrežama odmah su isplivali prvi dramatični snimci trenutka potresa. Preplašeni svedoci sa lica mesta navode neverovatne detalje – automobili na parkinzima su se pomerali i ljuljali "kao da su u pokretu", dok su unutar stanova stvari masovno padale sa polica.
🚩📺 #CANLI | #SONDAKİKA | Malatya’da şiddetli deprem @cemkucuk55#Yasaklansın— TGRT HABER (@tgrthabertv) 20. мај 2026.
https://t.co/vygFYWGXbV
Turski portal "Haberler" prenosi da su stanovnici pograničnih delova zemlje i dalje na ulicama iz straha od novih naknadnih udara. Na sreću, prema prvim zvaničnim informacijama tamošnjih nadležnih službi, za sada nema prijavljenih žrtava niti izveštaja o većoj materijalnoj šteti.
Autor: D.S.