PRVI SNIMCI UŽASA U TURSKOJ: Ljudi u panici bežali na ulice, tlo silovito podrhtavalo – automobili se micali sami od sebe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Printscreen X/EMSC ||

Snažan zemljotres pogodio je jutros područje na tursko-sirijskoj granici, izazvavši paniku među stanovništvom koje je u strahu istrčavalo iz svojih domova. Prema prvim informacijama seizmoloških zavoda, potres je bio jačine između 5,6 i 5,8 stepeni po Rihterovoj skali.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) zabeležio je magnitudu od 5,6 stepeni, dok je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ) procenio da je udar bio još jači – 5,8 stepeni po Rihteru. Epicentar je lociran na dubini od deset kilometara.

Tresle se tri države, građani u šoku

Snažno podrhtavanje tla osetilo se u brojnim gradovima, a panika se brzo proširila regionom. Prema izveštajima sa terena, potres se najviše osetio u sledećim mestima:

- Jug Turske (najjači udar): Malatija, Adana i Gazijantep.

- Sirija: Pogranična područja su prijavila silovito ljuljanje zgrada.

- Liban: Mediji prenose da se potres osetio čak i u ovoj zemlji.

Na društvenim mrežama odmah su isplivali prvi dramatični snimci trenutka potresa. Preplašeni svedoci sa lica mesta navode neverovatne detalje – automobili na parkinzima su se pomerali i ljuljali "kao da su u pokretu", dok su unutar stanova stvari masovno padale sa polica.

Turski portal "Haberler" prenosi da su stanovnici pograničnih delova zemlje i dalje na ulicama iz straha od novih naknadnih udara. Na sreću, prema prvim zvaničnim informacijama tamošnjih nadležnih službi, za sada nema prijavljenih žrtava niti izveštaja o većoj materijalnoj šteti.

Autor: D.S.

