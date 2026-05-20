MAKRON PODIGAO PARIZ NA NOGE: Ekologija je laka meta za ekstremiste, Francuskoj hitno treba KOLEKTIVNO BUĐENJE!

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da duboko žali što su poslednjih godina ekološka pitanja postala "laka meta za ekstremiste", kao i da Francuska mora pod hitno da nastavi drastično smanjenje upotrebe fosilnih goriva.

"Primetio sam poslednjih godina da je ekologija postala laka meta, posebno za ekstremiste, i da je na neki način poprište delovanja populizma", upozorio je Makron na početku sastanka Saveta za ekološko planiranje u Parizu, a prenosi list "Figaro".

Predsednik Francuske je poručio da sve odluke moraju biti donošene isključivo na osnovu egzaktnih podataka, a ne političkih igara: "Sve opcije i akcije koje smo preduzeli zasnovane su na nauci. Moramo to da nastavimo. Svuda, nauka mora da vodi naše izbore."

Pad tempa i hitan poziv na buđenje

Makron je otvoreno ukazao na problem koji se pojavio u prethodne dve godine, naglašavajući da je Francuskoj potreban ozbiljan alarm:

Usporen napredak: Tempo smanjenja emisije ugljen-dioksida značajno se usporio tokom 2024. i 2025. godine.

Povratak loših navika: "Francuskoj je potreban poziv na buđenje, jer stare navike ponovo preuzimaju kontrolu", istakao je francuski lider.

Cilj do 2030. godine koji donosi uštedu od 40 milijardi evra

Glavni zadatak koji je Makron postavio jeste radikalno smanjenje udela fosilnih goriva u Francuskoj – sa trenutnih 60 odsto na manje od 40 odsto do 2030. godine.

Ovaj rez bi, prema njegovim rečima, doneo ogromnu finansijsku korist državi:

"Ovo bi uštedelo između 20 i 40 milijardi evra godišnje na trgovinskom bilansu. To predstavlja jedan do dva procentna poena BDP-a, tako da ne govorimo o nečemu beznačajnom, i to je sasvim dostižno", naglasio je Makron.

On je zaključio da zvanični Pariz mora nastaviti da napreduje po veoma konkretnim pitanjima kao što su ubrzana elektrifikacija, cirkularna ekonomija (reciklaža i ponovna upotreba), snažna podrška lokalnim vlastima, ali i beskompromisna borba protiv sve prisutnijih dezinformacija o klimatskim promenama.



Autor: D.S.