PUTIN ZAVRŠIO DVODNEVNU POSETU KINI: Razgovori veoma uspešni i plodotvorni, usvojena 42 dokumenta

Putin je 19. maja doputovao u zvaničnu posetu Kini, a danas su održani rusko-kineski pregovori uz učešće lidera dve zemlje.

Predsednik Rusije Vladimir Putin završio je danas dvodnevnu posetu Kini i krenuo nazad za Moskvu, javljaju ruske agencije.Pre toga Putin i predsednik Kine Si Đinping razgovarali su 1,5 sat nasamo uz čaj o najaktuelnijim pitanjima međunarodne agende, prenose RIA Novosti.

"Gospodine predsedniče, rezultati posete su veoma značajni. Može se reći da je vaša poseta bila veoma uspešna i plodotvorna. Tokom posete potpisali smo veliki broj zajedničkih dokumenata. Zato želim da vam čestitam na uspešnoj realizaciji ove posete. Iako je trajala samo jedan dan, rezultati su veliki i veoma sadržajni", rekao je Si Đinping.

On je predložio ruskom lideru da nastave razmenu mišljenja.

I predsednik Rusije je istakao da je njegova poseta bila produktivna.

"Slažem se sa vašom ocenom: bila je uspešna, plodonosna i intenzivna. Verujem da postoji razlog da se zahvalim svim našim timovima sa obe strane koji su tako naporno radili na organizovanju našeg današnjeg sastanka", rekao je Putin tokom razgovora uz čaj.

Putin je zahvalio predstavnicima Rusije i Kine na velikom trudu uloženom u organizaciju pregovora u Pekingu.

Ispijanje čaja bio je završni događaj programa ruskog lidera u Pekingu.

Po završetku sastanaka potpisana su i usvojena 42 dokumenta, uključujući zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje, kao i produbljivanju odnosa dobrosusedstva, prijateljstva i saradnje.

Predsednik Rusije se tokom posete sastao i sa kineskim inženjerom Peng Paijem, kojeg je upoznao tokom svoje prve posete Kini 2000. godine, kada je Peng još bio dete.

Si je rekao da su on i Putin tokom godina održavali česte i bliske kontakte i zajedno stvorili novi model odnosa velikih sila zasnovan na međusobnom poštovanju, pravičnosti, pravdi i obostrano korisnoj saradnji, čime su, kako je naveo, uneli preko potrebnu stabilnost u promenljiv i turbulentan svet.

Istakavši da su dve strane postigle novi važan konsenzus o unapređenju sveobuhvatnog strateškog partnerskog odnosa koordinacije između Kine i Rusije, Si je izrazio uverenje da će odnosi dve zemlje, uz kontinuirane napore obe strane, nastaviti visokokvalitetan razvoj i dostići novi nivo.

Putin je posetu ocenio kao pragmatičnu, efikasnu i uspešnu, navodeći da su on i Si razmotrili razvoj rusko-kineskih odnosa, detaljno razgovarali o širokom spektru pitanja i odredili pravce buduće saradnje, što će doprineti očuvanju snažnog zamaha bilateralnih odnosa.

Rusija se raduje održavanju bliske komunikacije sa Kinom, jačanju strateške koordinacije i davanju novog doprinosa svetskom miru i prosperitetu kroz izvesnost i stabilnost rusko-kineskih odnosa, rekao je Putin.

Autor: D.Bošković