AMERIKA POKRENULA ISTORIJSKI PROCES: Optužen Raul Kastro, sprema se suđenje veka za brutalno ubistvo Amerikanaca!

Američko Ministarstvo pravde zvanično je podiglo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra (94), čime je okončan proces koji je u tajnosti pripreman više od 30 godina, prenosi američki CNN.

JUST IN - Former Cuban President Raul Castro indicted in the U.S. pic.twitter.com/CebTuoaY99 — Disclose.tv (@disclosetv) 20. мај 2026.

Kastro se tereti za zaveru za ubistvo državljana SAD, uništavanje letelice i četiri tačke optužnice za ubistvo, a povod je stravičan incident iz 1996. godine kada su kubanski vojni avioni oborili dve civilne letelice.

Optužnicu je javno objavio vršilac dužnosti državnog tužioca na ceremoniji u Majamiju, na dan koji kubanski izgnanici proslavljaju kao Dan nezavisnosti Kube. Raul Kastro se trenutno ne nalazi u pritvoru SAD.

Former Cuban President Raul Castro has been indicted in the United States on murder charges, US Attorney General Todd Blanche announced, in a major escalation in Washington's pressure campaign against the island's communist government https://t.co/HJArxQDoFi pic.twitter.com/2OrVcdqdss — Reuters (@Reuters) 21. мај 2026.

Tajni planovi iz devedesetih i veza sa narko-kartelima

Savezni tužioci u Majamiju počeli su da sastavljaju prvu radnu verziju optužnice protiv Kastra još devedesetih godina prošlog veka, na talasima uspešnog gonjenja panamskog lidera Manuela Norijege. Tokom te rane istrage, američke službe su prikupile dokaze da su Raul Kastro, brat tadašnjeg kubanskog lidera Fidela Kastra, i drugi visoki zvaničnici Kube uzimali milione dolara od kolumbijskih narko-kartela kako bi štitili njihove pošiljke kokaina.

Ipak, proces je privremeno zaustavljen, da bi ponovo eksplodirao nakon 24. februara 1996. godine. Tog dana, dva kubanska lovca "MiG" oborila su u međunarodnom vazdušnom prostoru dva nenaoružana civilna aviona humanitarne organizacije "Braća u spasavanju". Tom prilikom poginule su četiri osobe, od kojih su trojica bili američki državljani.

"Ovo nije bio nesrećan slučaj, već planirano ubistvo"

Istraga FBI otkrila je da je kubanska vlada infiltrirala špijunsku mrežu pod nazivom "Osa" (Wasp Network) direktno u Majami. Kubanski špijuni su javili vojsci tačan plan leta civilnih aviona, a istraga je pokazala da je napad naređen sa samog vrha vlasti u Havani kako bi se poslala brutalna poruka disidentima i zastrašio narod na Kubi.

Slučaj je godinama tavorio u fiokama zbog promene političkih prioriteta u Vašingtonu, a bes među kubansko-američkom zajednicom kulminirao je 2014. godine kada su uhvaćeni kubanski špijuni vraćeni u Havanu u okviru razmene zarobljenika.

Međutim, zvaničnici i tužioci ističu da nikada nisu zatvorili knjigu o braći Kastro. Slučaj je ponovo pokrenut pre nekoliko godina, a memoari i dokazi stigli su do najviših zvaničnika, uključujući i državnog sekretara Marka Rubija, što je konačno rezultiralo zvaničnim podizanjem ove istorijske optužnice.





Autor: D.S.