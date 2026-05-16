AMERIKA SPREMA VENECUELANSKI SCENARIO NA KUBI: Diže optužnicu protiv Raula Kastra, Fidelovom bratu spremaju ATENTAT ili deportaciju u SAD?!

Planovi Amerike da podignu optužnicu protiv bivšeg kubanskog lidera Raula Kastra zbog obaranja humanitarnih aviona pre dve decenije 1996. dodatno su pojačali tenzije na ostrvu u petak, dok se Kuba suočava sa najtežom krizom u poslednjih nekoliko decenija usled ozbiljne nestašice goriva.

Podizanje optužnice protiv 94-godišnje revolucionarne ikone predstavljalo bi značajnu eskalaciju pritiska Trampove administracije na Kubu, pošto Vašington kubansku komunističku vlast opisuje kao korumpiranu i nesposobnu, uz insistiranje na političkim promenama.

Kuba još nije direktno komentarisala mogućnost optužnice, ali je ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez u petak poručio da zemlja neće popustiti.

- Uprkos američkom embargu, sankcijama i pretnjama upotrebom sile, Kuba nastavlja putem suvereniteta i socijalističkog razvoja - rekao je Rodrigez na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a.

Rojters je razgovarao sa stanovnicima Havanekoji smatraju da bi optužnica samo dodatno unazadila pregovore sa SAD i produbila diplomatsku krizu između dve zemlje.

Sonja Tores (59), učiteljica iz Havane, smatra da bi krivično gonjenje Raula Kastra, koji je decenijama bio na čelu vojske, a potom predsednik Kube od 2008. do 2018, predstavljalo uvredu za kubanski ponos u trenutku velike krize.

- Kubanci moraju stalno da idu napred. Ako pokušaju da sude Raulu, branićemo Kubu štapovima i kamenjem ako bude potrebno - rekla je ona.

Napeti odnosi između dve susedne države traju još od komunističke revolucije Fidela Kastra 1959. godine. Fidel Kastro je tada uspostavio savez sa Sovjetskim Savezom i nacionalizovao američke kompanije i imovinu, što je dovelo do višedecenijskih tenzija između Havane i Vašingtona.

Trampova administracija od januara pojačava pritisak na Kubu, uvodeći faktičku blokadu goriva, preteći vojnom akcijom i proširujući sankcije koje su primorale strane kompanije, uključujući kanadsku rudarsku firmu "Sherritt International", da napuste zemlju.

Istoričar i autor knjige o tajnim pregovorima Kube i SAD Piter Kornbluh ocenio je da bi optužnica protiv Kastra predstavljala "diplomatsku krajnju tačku" pregovora između dve zemlje.

- Ovo je ultimatum - ili uspeh ili kraj. Optužnica je stvorila privid pravnog osnova za eventualne vojne operacije s ciljem hvatanja ili ubistva Raula Kastra.

Sjedinjene Države su i ranije koristile krivične postupke protiv stranih političkih lidera kao opravdanje za vojne akcije, a Tramp je zapretio da je Kuba "sledeća" nakon što je njegova administracija u januaru zarobila venecuelanskog lidera Nikolasa Madura.

Američka vlada tada je vojnu operaciju opisala kao "akciju sprovođenja zakona" kako bi Maduro bio prebačen u Njujork radi suočavanja sa optužbama.

Iako više nema zvaničnu državnu funkciju, mlađi brat Fidela Kastra i dalje se smatra najuticajnijim živim liderom na Kubi i simbolom kubanske revolucije.

Prema izvorima iz američkog Ministarstva pravde, potencijalna optužnica povezana je sa incidentom iz 1996. godine kada je Kuba oborila dva aviona humanitarne organizacije "Brothers to the Rescue".

Kuba je tada tvrdila da je akcija predstavljala legitimnu zaštitu vazdušnog prostora, ali je kasnije Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva podržala američki stav da su avioni oboreni iznad međunarodnih voda.

Fidel Kastro je tada izjavio da je kubanska vojska postupala po "stalnim naređenjima" za obaranje aviona koji ulaze u kubanski vazdušni prostor, ali je tvrdio da Raul Kastro, tadašnji ministar odbrane, nije izdao direktno naređenje za napad.

Stanovnik Havane, Elijeser Dijaz (45) rekao je da je Kuba tada, kao i danas, morala da se brani od američke agresije.

- To je invazija i morate da se branite. Ako sada razmišljaju da gone Raula Kastra, mislim da je to pogrešno - rekao je on.

Autor: Iva Besarabić