HAOS NA KUBI, TRUMP PORUČUJE: 'BILA BI MI ČAST DA JE ZAUZMEM!' Ostrvo u potpunom mraku nakon američke blokade, narod na ulicama!

Dok svet bruji o ratu na Bliskom istoku, u samom komšiluku Amerike kuva novi sukob. Kuba je od ponedeljka u potpunom mraku nakon totalnog kolapsa elektroenergetskog sistema, a predsednik SAD Donald Trump podigao je tenzije do tačke ključanja izjavom da bi Sjedinjene Države mogle da "zauzmu" ovo komunističko ostrvo.

Trump: "Mogu da radim šta hoću"

U obraćanju iz Ovalnog kabineta, Trump nije birao reči kada je govorio o budućnosti Kube. Na pitanje novinara o mogućoj vojnoj intervenciji, on je odgovorio u svom stilu:

- Celoživotno pitanje je kada će SAD imati čast da zauzmu Kubu? To je velika čast. Bilo da je oslobodim ili zauzmem, mislim da mogu da radim šta god želim sa njom - izjavio je Trump, odbijajući da precizira da li bi operacija ličila na nedavno svrgavanje Madura u Venecueli ili na trenutni rat sa Iranom.

Ostrvo bez struje, lekova i goriva

Kuba se suočava sa najtežom energetskom krizom u istoriji. Zbog efektivne američke blokade isporuke nafte, elektro-mreža je doživela potpuni slom.

Litar goriva 9 dolara: Na crnom tržištu litar benzina dostiže nerealne cifre, pa punjenje rezervoara košta više nego što prosečan Kubanac zaradi za godinu dana.

Bolnice u problemu: Mnoge državne bolnice su smanjile rad, smeće se gomila na ulicama jer kamioni nemaju goriva, a škole rade skraćeno.

Avio-saobraćaj u prekidu: Velike kompanije poput Air Canada i Delta otkazale su letove ka ostrvu zbog nedostatka avio-goriva.

Narod na ulicama: "Ovo je agonija"

U gradu Moron već su izbili protesti zbog nestašice hrane i struje. Kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel potvrdio je da na ostrvo tri meseca nije stigla ni kap nafte i optužio Vašington za "brutalni uticaj blokade" koji izaziva ogromnu patnju stanovništva.

U Havani, koja je noću u potpunom mraku, stanovnici se spremaju za najgore, praveći zalihe vode i improvizovane peći na drva. Internet saobraćaj na ostrvu pao je na svega trećinu normalnog volumena, što svedoči o dubini kolapsa.

Autor: D.S.