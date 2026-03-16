Haos na Kubi: Nestalo struje na celom ostrvu, kriza se produbljuje

Zvaničnici na Kubi izveštavaju o nestanku struje na celom ostrvu u zemlji sa oko 11 miliona stanovnika, dok se energetska i ekonomska kriza produbljuju.

Ministarstvo energetike i rudarstva navodi "potpuno isključivanje" električnog sistema zemlje i kaže da sprovodi istragu,prenela je agencija AP.

Predsednik Migel Dijaz-Kanel je upozorio da ostrvo nije primalo pošiljke nafte više od tri meseca i da radi na solarnu energiju, prirodni gas i termoelektrane.

Masovni nestanak struje pre više od nedelju dana pogodio je zapad ostrva, ostavljajući milione bez struje.

Kuba je za svoje probleme okrivila energetsku blokadu SAD. Predsednik Donald Tramp je u januaru upozorio na tarife za svaku zemlju koja bi prodavala ili snabdevala naftom ostrvo.

Autor: Marija Radić