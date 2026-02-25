Nedostaje desetine FBI dokumenata iz istrage Epstina, uključujući intervjue s žrtvom koja je optužila Trampa!?

Desetine intervjua svedoka FBI iz istrage protiv Džefrija Epstina izgleda da nedostaju u ogromnom skupu dokumenata koji je Ministarstvo pravde SAD objavilo prošlog meseca, prenosi američki CNN.

Među njima su tri intervjua koja se odnose na ženu koja je optužila predsednika Donalda Trampa za seksualno zlostavljanje pre više decenija.

Prema pregledima dokumentacije, evidencija dokaza koja je dostavljena advokatima Epstininog saradnika, Gislavne Maksvel, uključuje serijske brojeve za oko 325 intervjua svedoka – ali više od 90 tih dokumenata, više od četvrtine liste, ne pojavljuje se na veb sajtu Ministarstva pravde, navodi CNN.

Neki od nedostajućih dokumenata tiču se žene koja je tvrdila da ju je Epstein ponovo i ponovo zlostavljao od svoje 13. godine i koja je takođe optužila Trampa za seksualni napad.

Demokratski zakonodavac Robert Garsija istakao je da nedostajući dokumenti postavljaju pitanje da li je DOJ u potpunosti objavio sve relevantne informacije i da li je Trampova administracija postupala u skladu sa zakonom.

“Imamo preživelu koja je iznela ozbiljne optužbe protiv predsednika,” rekao je Garsija za CNN. “Ali čini se da su intervjui FBI-a s tom ženom nedostajući i mi nemamo pristup tim dokumentima.”

Tramp je dosledno negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa Epsteinom, dok je Bela kuća u izjavi nazvala optužbe “lažnim i senzacionalističkim” i pozvala se na prethodnu izjavu DOJ da neki dokumenti sadrže “netačne i senzacionalističke tvrdnje protiv predsednika Trampa.”

Ministarstvo pravde je saopštilo da nijedan dokument nije obrisan i da su svi relevantni dokumenti objavljeni. “Dokumenti koji nisu uključeni u objavu ili su duplikati, zaštićeni ili deo tekuće federalne istrage,” navodi DOJ.

Više žrtava Epstina izjavilo je da su pokušale da pronađu svoje intervjue sa FBI-jem na veb sajtu DOJ, ali bez uspeha. “Ovo Ministarstvo pravde zapravo zbunjuje celu zemlju,” rekla je Jess Michaels, jedna od žrtava, za CNN.

Dokumenti koji nedostaju ključni su za razumevanje istrage FBI-a protiv Epstina i Maksvel, jer sadrže detaljne beleške o ispitivanjima svedoka. Među njima je i svedokinja koja je optužila Trampa, a čiji detalji u dokumentima ukazuju da je došlo do seksualnog napada u periodu između 1983. i 1985. godine.

Pravni predstavnici i žrtve traže potpunu transparentnost i dostupnost dokumenata, ali Ministarstvo pravde nije objasnilo gde su tačno završili neki od nedostajućih intervjua.

Autor: D.S.