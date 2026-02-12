Elita Silicijumske doline u bliskom odnosu sa Epstinom: U čak 2.658 dokumenata pojavljuje se jedno ime

Iz gomile dokumenata koju je nedavno objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u vezi sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom, izranjaju imena iz Silicijumske doline.

U novom materijalu koji broji oko 3,5 miliona stranica, objavljenom kao deo zakona Epstein Files Transparency Act iz novembra 2025. godine, javnost je dobila do sada najdetaljniji uvid u to koliko su niti Epstinove mreže bile duboko isprepletane sa tehnološkom industrijom, čak i godinama nakon što je 2008. godine priznao krivicu za podvođenje maloletnica.

Iako puko pojavljivanje imena u ovim spisima nipošto ne znači da je neko počinio ikakvo krivično delo, spisi otkrivaju uznemirujući nivo bliskosti između osuđenog seksualnog prestupnika i titana Big Techa. Često se radi o razmenama članaka, planiranju sastanaka ili raznim dojavama, ali broj pominjanja određenih imena jasno ocrtava ko je sa Epstinom bio u redovnom kontaktu, piše Wired.

Na samom vrhu liste po broju datoteka u kojima se pojavljuje nalazi se Rid Hofman, suosnivač LinkedIna i jedan od najuticajnijih ulagača rizičnog kapitala. Njegovo ime pojavljuje se u čak 2.658 dokumenata. Iako je Hofman već ranije javno izrazio žaljenje zbog druženja sa Epstinom, novi dokumenti Ministarstva pravde potvrđuju da su njihovi kontakti bili učestali i raznoliki.

Spisi sadrže brojne poruke o zakazivanju poziva i sastanaka, često u društvu bivšeg direktora MIT Media Laba, Džoija Ita. Iz dokumenata je vidljivo da Hofman nije samo posećivao Epstinovo privatno ostrvo, što je i sam ranije priznao, nego su se vodili razgovori i o posetama njegovom ranču u Novom Meksiku, kao i urbanoj vili u Njujorku. Hofman je u javnim istupima tvrdio kako je na Epstinovom ostrvu bio samo jednu noć, i to u svrhu "prikupljanja sredstava za dobrotvorne kampanje", ali količina logističke prepiske sugeriše vrlo aktivnu komunikaciju.

Gotovo rame uz rame sa Hofmanom stoji Bil Gejts, suosnivač Majkrosofta (Microsoft), čije se ime spominje u 2.592 datoteke. Gejtsova povezanost sa Epstinom već je godinama pod lupom javnosti, a prema pisanju New York Timesa i Wall Street Journala, njihovi susreti su se odvijali u više navrata. Na primer, Epstinova asistentkinja Lesli Grof primila je podsetnik za ručak Gejtsa i reditelja Vudija Alena u martu 2013. godine. Novi dokumenti, međutim, donose neke bizarne i mračne detalje.

Najšokantniji delovi odnose se na imejlove koje je Epstin slao samom sebi ili ih ostavljao u skicama. U jednoj takvoj poruci iz jula 2013. godine, Epstin tvrdi da je Gejtsu pomagao u organizovanju tajnih sastanaka sa udatim ženama i nabavci lekova za polne bolesti nakon seksualnih susreta sa devojkama iz Rusije. Portparol Bila Gejtsa odmah je odbacio ove tvrdnje kao apsurdne i potpuno lažne, ističući za Wired kako dokumenti samo pokazuju Epstinovu frustraciju što nije uspeo da ostvari trajniji odnos sa Gejtsom, kao i njegovu sklonost klevetanju onih koji su ga odbili.

Treće veliko ime na ovoj listi je Piter Til, suosnivač PayPala i Palantira, čije se ime pojavljuje u 2.281 dokumentu. Til, koji je poznat kao jedan od retkih glasnih pristalica Donalda Trampa u Silicijumskoj dolini, sa Epstinom je održavao odnos koji Wired opisuje kao "dvosmernu ulicu". Dokumenti pokazuju da je Til sam inicirao sastanke, poput onoga iz aprila 2016. godine kada je Epstinu predložio ručak u svom kabinetu. Zanimljivo je da je Epstin pokazao interesovanje za Tilove pravne bitke, nudeći mu pokrivanje troškova tužbe protiv portala Gawker.

Njihova prepiska protezala se sve do 2019. godine, a uključivala je i razmenu mišljenja o političkim trkama putem šifrovane platforme za razmenu poruka Signal. Posebno su slikoviti detalji o Tilovim prehrambenim navikama koje su Epstinovi asistenti pažljivo beležili pre sastanaka. Tilova lista zabranjene hrane uključivala je mlečne proizvode, voće i gluten, dok su na listi odobrenih proteina bili morski ježevi, lignje i japanske pohovane ostrige.

Ilon Mask, vlasnik Tesle i platofrme X, pojavljuje se u dokumentima 1.116 puta, što bi trebalo da bude iznenađujuće s obzirom na to da je Mask dugo tvrdio kako nema gotovo nikakve veze sa Epstinom. Iako nema dokaza da je Mask ikada posetio famozno ostrvo Little Saint James, spisi sugerišu da je u najmanju ruku pokazivao interesovanje za to. U novembru 2012. godine, Mask je Epstinu poslao upit o tome kada će na ostrvu biti "najluđa žurka", a godinu dana kasnije pitao je za najbolje vreme za posetu dok je boravio u tom području.

Takođe, dokumenti otkrivaju prepisku iz 2012. godine u kojoj Epstin pita Maska postoji li neko u kompaniji SolarCity sa kim bi njegovi ljudi mogli da razgovaraju o elektrifikaciji Kariba ili ranča u Novom Meksiku. Mask je na te upite odgovarao upućujući Epstina na svoje rođake koji su vodili firmu. Nakon objave ovih dokumenata, Mask je na svojoj platformi izjavio kako je imao minimalnu korespondenciju sa Epstinom, te da je bio svestan kako bi se njegove poruke mogle pogrešno protumačiti, ali da mu je primarni cilj "progon onih koji su učestvovali u gnusnom iskorišćavanju maloletnica".

Suosnivači Gugla (Google), Lari Pejdž i Sergej Brin, takođe nisu izbegli pominjanje u Epstinovim spisima. Pejdž se pojavljuje u 314, a Brin u 294 datoteke. Obojica su već ranije bili povezani sa Epstinom kroz sudske pozive u građanskim tužbama, ali novi dokumenti Ministarstva pravde nude potpuniju sliku. Brin je, prema imejlovima Gislejn Maksvel iz 2003. godine, bio gost na večerama u Epstinovoj kući u Njujorku, koje su opisivane kao opuštene i neformalne. S druge strane, dokumenti sugerišu da je Lari Pejdž razmatrao korišćenje Epstinovog helikoptera Bell 407 za svoje operacije na ostrvu St. Barts, iako se kasnije navodno predomislio i odlučio za brod. Epstin je čak nudio Pejdžu korišćenje piste na svom ranču za Googleova testiranja dronova za emitovanje interneta, ali nema naznaka da je do te saradnje zaista došlo.

Na dnu liste najučestalijih imena nalaze se Mark Zakerberg sa 282 pominjanja, Džef Bezos sa 196, kao i Erik Šmit sa 193. Kod Zakerberga se većina dokumenata odnosi na Epstinovo dopisivanje o njemu, a ne direktno sa njim. Ipak, zabeležen je barem jedan potencijalni susret na već spomenutoj večeri koju je organizovao Rid Hofman (nije poznato da li je Zakerberg zaista bio na večeri).

Epstin je kasnije poslao imejl Zakerbergu i Hofmanu sa ciljem povezivanja kako bi razgovor mogao da se nastavi, ali nema dokaza da je osnivač Facebooka ikada odgovorio. Epstin je dosta voleo da komentariše Zakerberga i njegovu vezu sa suprugom Prisilom Čen, o tome da li zaslužuje Nobelovu nagradu i slično.

Slična je situacija i sa Džefom Bezosom; Epstin u jednom imejlu tvrdi da je bio na istoj zabavi nakon filmske premijere kao i Bezos, ali bez navođenja ikakve direktne interakcije. Erik Šmit, bivši izvršni direktor Gugla, prema dokumentima je čak odbio poziv na večeru kod Epstina 2013. godine, a sam Epstin je te godine napisao kako Šmita nije video prilično dugo vremena.

Autor: Marija Radić