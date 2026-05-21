STIŽE 'SUPER EL NINJO' I RUŠI SVE PRED SOBOM: Naučnici upozoravaju na jezivu posledicu o kojoj niko ne priča – Svetu preti GLAD?!

Stručnjaci širom sveta izdali su dramatično upozorenje zbog formiranja katastrofalnog vremenskog fenomena poznatog kao "Super El Ninjo" u Tihom okeanu. Ovaj fenomen preti da izazove ogroman broj ljudskih žrtava i potpunu finansijsku propast, ali naučnici sada ukazuju na jednu zastrašujuću nuspojavu o kojoj niko javno ne govori.

Dok se javnost uglavnom fokusira na najave ekstremnih poplava, ciklona, suša i razornih požara, pravi problem leži u globalnom sistemu bezbednosti hrane, koji bi mogao da se sruši kao kula od karata, piše britanski portal LadBible.

Pretnja koja može da slomi planetu

Ceo svetski sistem proizvodnje hrane, njegove rezerve, osiguranja i trgovinski modeli izgrađeni su na pretpostavki da mehanizam ove snage ne postoji. Međutim, planeta ulazi u ovaj megaciklus u najgorem mogućem trenutku – svetske žitnice su već pod ogromnim stresom, zalihe žitarica se ubrzano troše, a globalne temperature već mesecima obaraju istorijske rekorde.

Zastrašujuća implikacija o kojoj se ćuti jeste da je čovečanstvo izgradilo svoju sigurnost hrane ignorišući silu koja jednim potezom može potpuno da je uništi.

Jači i opasniji od istorijskog rekorda

Najjači zabeleženi El Ninjo dogodio se u periodu 1997-1998. godine, kada je odneo više od 23.000 ljudskih života i napravio ekonomsku štetu od skoro 30 milijardi dolara. Međutim, podaci pokazuju da je ovaj novi fenomen već sada u samom vrhu ekstremnih prognoza i gotovo je izvesno da će biti daleko razorniji.

"Topla voda na istoku Pacifika trenutno je za oko pola stepena toplija nego što je bila u isto vreme rekordne 1997. godine. Ovaj fenomen je bukvalno dobio sav zamah koji mu je potreban da po intenzitetu nadmaši sve što smo do sada videli u istoriji", objašnjava Pol Raundi, profesor atmosferskih nauka na Univerzitetu u Olbaniju.

Naučnici objašnjavaju da se ovaj fenomen dešava kada stalni vetrovi oko ekvatora oslabe ili promene smer, što dovodi do drastičnog zagrevanja delova okeana koji su inače hladni. Ta promena menja obrasce padavina i vetrova širom planete, izazivajući lančanu reakciju kojoj globalni sistem poljoprivrede neće moći da se odupre.





Autor: D.S.