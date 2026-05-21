Pronađeno telo nakon urušavanja zgrade u Nemačkoj: Traga se za još dvoje, ne zna se jesu li živi ili mrtvi

Spasioci su iz ruševina stambene zgrade koja se urušila na istoku Nemačke izvukli telo 25-godišnje turistkinje iz Rumunije.

Potraga za još dve nestale osobe se nastavlja, a spasioci su usmereni na dve oblasti ruševina u kojima su psi tragači ukazali na moguće prisustvo žrtava, saopštila je u četvrtak portparolka policije, javlja Deutsche Presse Agentur (dpa).

Višespratnica u gradu Gerlicu, blizu poljske granice u istočnoj nemačkoj pokrajini Saksoniji, srušila se u ponedeljak uveče iz za sada nepoznatih razloga.

Pripadnici hitnih službi pronašli su ženu zatrpanu ispod ruševina oko 22.30 časova u sredu, rekla je portparolka. Psi tragači pomogli su da bude locirana, ali je moglo da bude izvučeno samo njeno telo.

Od 4.30 časova ujutru spasioci su usredsređeni na dve lokacije na kojima su psi reagovali, uklanjajući teške delove ruševina poput drvenih greda i podnih konstrukcija, kao i ručno kopajući.

Vlasti i dalje tragaju za još jednom turistkinjom iz Rumunije, starom 26 godina, kao i za 48-godišnjim muškarcem koji ima i bugarsko i nemačko državljanstvo. Policija nije saopštila kolike su šanse da oni budu pronađeni živi.

Portparolka je rekla da se šanse smanjuju sa svakim satom, ali da će potraga biti nastavljena dok obe osobe ne budu pronađene.

Prema navodima policije, u zgradi su se nalazili stanovi za izdavanje i smeštaj za odmor. U prvi mah je prijavljeno da je nakon urušavanja nestalo pet osoba, ali je kasnije potvrđeno da su dva gosta koja su dolazila na odmor u trenutku incidenta još bila na putu ka lokaciji.

Uzrok urušavanja još nije utvrđen, iako je gradonačelnik Gerlica Oktavijan Ursu rekao da izgleda da je do nesreće došlo usled eksplozije gasa.

Policija je saopštila da je nekoliko sati nakon urušavanja otkriveno curenje gasa, što je dodatno otežalo spasilačku akciju zbog straha da gas i dalje izlazi iz ruševina.

Gasovodi u okolini mesta nesreće potpuno su ispražnjeni, čime je smanjen rizik od novih eksplozija i spasilačka operacija učinjena bezbednijom, rekla je portparolka policije.

Autor: S.M.