SKANDAL VEKA TRESE BRITANIJU! Džefri Epstajn pomogao sinu milijardera da POBEGNE nakon silovanja i ubistva lepotice, umešan i tužilac Tonija Blera!

Isplivala su strogo čuvana, šokantna dokumenta koja otkrivaju kako je ozloglašeni pedofil i finansijer Džefri Epstajn lično intervenisao kako bi pomogao sinu arapskog milijardera da izbegne pravdu nakon svirepog silovanja i ubistva prelepe studentkinje u Londonu.

Kako ekskluzivno saznaje britanski Daily Mail, novootkriveni dosijei razotkrili su i potpuno bizarnu, sumnjivu intervenciju vrhovnog tužioca iz vlade nekadašnjeg britanskog premijera Tonija Blera, koji je pomogao da se čitav slučaj zataška.

Zverski zločin u elitnom delu Londona

Slučaj koji godinama intrigira svetsku javnost odnosi se na stravično ubistvo mlade i uspešne studentkinje Martine Vik Magnusen (23). Nieno beživotno telo pronađeno je u martu 2008. godine, skriveno ispod ruševina u podrumu jedne zgrade u elitnom londonskom kvartu Velbek. Obdukcija je pokazala da je nesrećna devojka pre smrti divljački silovana i zadavljena.

Glavni i jedini osumnjičeni za ovaj zločin bio je njen kolega sa fakulteta, Faruk Abdulhak, sin moćnog i basnoslovno bogatog jemenskog milijardera Šahira Abdulhaka. Faruk je odmah nakon ubistva privatnim avionom pobegao iz Velike Britanije u Jemen, zemlju koja nema ugovor o ekstradiciji sa Londonom, i tako postao nedodirljiv za ruku pravde.

Epstajnova mreža i tajni pregovori sa Blerovim ljudima

Međutim, novi, tek otvoreni dokumenti otkrivaju jezivu pozadinu njegovog bekstva. Ključnu ulogu u zaštiti milijarderovog sina odigrao je upravo Džefri Epstajn. On je iskoristio svoj ogroman uticaj, novac i moćne veze sa obe strane Atlantika kako bi porodici jemenskog tajkuna obezbedio pravnu i logističku zaštitu.

Ono što je najviše šokiralo javnost u Velikoj Britaniji jeste direktna veza sa najvišim pravosudnim zvaničnikom iz vremena administracije Tonija Blera. Dosijei pokazuju da je Epstajn preko svojih posrednika uspeo da izvrši pritisak na sam vrh britanskog tužilaštva.

Cilj ove bizarne intervencije bio je da se istraga maksimalno uspori, a nalog za hapšenje milijarderovog sina drži "na čekanju" dovoljno dugo da on bezbedno stigne u Jemen i skloni se na sigurno. Porodica ubijene Martine već skoro dve decenije uzaludno vapi za pravdom, dok osumnjičeni ubica i dalje živi na slobodi u luksuzu, zaštićen milionima svog oca i mračnim uslugama koje je za njega odradio Džefri Epstajn.





Autor: D.S.