'EPSTAJN JE ŽIV' Šok tvrdnje oca Ilona Maska: Kamere su bile isključene, a zatvorski čuvari su spavali u vreme incidenta

Erol Mask, otac američkog preduzetnika Ilona Maska, izjavio je da veruje da je američki finansijer i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn još živ.

- On je definitivno živ. Epstajn nije mrtav. Nema sumnje u to... Mislim, nema šanse da je mrtav, čak ni približno - rekao je Erol Mask u intervjuu za RIA Novosti.

On je doveo u pitanje zvaničnu verziju Epstajnove smrti, ukazujući na okolnosti pronalaska njegovog tela. Prema Maskovim rečima, bezbednosne kamere su bile isključene, a zatvorski čuvari su spavali u vreme incidenta.

Prema podacima Ministarstva pravde SAD, nedostaje 62 sekunde snimka sa nadzorne kamere u zatvoru u kojem je Epstajn bio pritvoren - od 23.58.58 do 00.00 časova, što se pripisuje svakodnevnom automatskom resetovanju starog sistema za snimanje videa.

Epstajn je 2019. godine u Sjedinjenim Američkim Državama optužen za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije i zaveru za učešće u takvim aktivnostima, a preminuo je je krajem jula te godine.

Nakon istrage, američke vlasti su zaključile da je Epstajn izvršio samoubistvo.

Autor: D.Bošković

#Ilon Mask

#Spavanje

#Vreme

#epstajn

#incident

#tvrdnje

#šok

