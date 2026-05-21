Majka deci vezala oči i OSTAVILA IH U ŠUMI, pa nestala: Jeziv slučaj ŠOKIRAO Evropu

Jeziv slučaj dvojice mališana, dečaka i devojčice starih 5 i 3 godine. koje je majka sa svojim partnerom ostavila u šumi "da se igraju", potresa Evropu! Slučaj koji je otkriven u Portugalu izazvao je reakciju vlasti u Francuskoj, gde je pokrenuta potraga za majkom dečaka!

Tužilaštvo u Kolmaru (Gornja Rajna) otvorilo je u sredu, 21. maja, sudsku istragu zbog "napuštanja maloletnika", nakon što je dvoje francuskih mališana, starih 3 i 5 godina, pronađeno samo u utorak uveče na putu na jugu Portugala, piše francuski Liberation.

Majka dece, 41-godišnja žena sa prebivalištem u Kolmaru, koja je "nestala bez ikakvog objašnjenja" zajedno sa dvojicom dečaka, "intenzivno se traži", precizirao je tužilac.

Otac, koji je razveden od nje, sam se javio policiji.

"Kao i svi ostali, ni on ne razume šta se dogodilo", izjavio je tužilac Žan Rišer.

Podsetimo, dvojica dečaka pronađena su sama u utorak predveče na putu u Portugalu koji povezuje grad Alkaser do Sal sa primorskim letovalištem Komporta, na jugu zemlje.

Njih je uočio meštanin Artur Kvintas u retrovizoru svog automobila u kom je bila i njegova upsruga Eugenija, pošto su mališani istrčali na put upravo nako što je on projurio tuda. Kada ih je video odmah je zaustavio vozilo i otrčali su do njih.

Od tog trenutka počelo je odmotavanje klupka koje je otkrilo šokantne detalje u koje je teško poverovati...

Eugeniјa i Artur su pronašli "dvoјe dece pored puta kako plaču i dozivaјu svog tatu", navodi CNN Portugal.

Prema onome što su vlasti uspele da utvrde, maјka јe rekla svoјoј deci da će se igrati i zavezala im јe oči. Kada su mališani skinuli poveze i ponovo otvorili oči, njihove, bili su sami i izgubljeni na sredini Nacionalnog puta 253, između Alkaser do Sal i Komporte.

Sa sobom su imali ranac u kom su se nalazili samo flašicu vode i komad voća, kao i nešto odeće za presvlačenje. Artura, pekara po profesiјi, niјe iznenadio uplašeni izraz njihovog lica kada su pronašli decu.

Dva brata su ostala sa parom do dolaska GNR-a (Nacionalne republikanske garde), koјi su ih brzo odveli u bolnicu u Setubalu na potpunu zdravstvenu procenu.

U sredu ujutru pregledali su ih lekari u bolnici, nakon čega su predati službama Ambasade Francuske, precizirao je tužilac.

"Oni su na sigurnom", izjavio je portparol portugalske žandarmerije.

"Plakali su, bili su uplašeni"

Porodica majke prijavila je njen zabrinjavajući nestanak 11. maja.

"Ono što je bilo neobično jeste da nije bila kod kuće, nije imala razlog da ne bude tamo i nikoga nije obavestila", objasnio je tužilac, dodajući da bi sudska istraga trebalo da "rasvetli okolnosti ovog iznenadnog odlaska".

Istragom je utvrđeno da je majka otputovala automobilom.

"Uspeli smo postepeno da suzimo područje njenog kretanja, prvo na jugu Francuske, zatim u Španiji i na kraju u Portugalu, ali nismo uspeli da stupimo u kontakt s njom", rekao je Žan Rišer.

Naglašavajući da majka nije prijavila nestanak dece, lokalni mediji iznose pretpostavku da su dečaci možda bili napušteni.

Prema CNN Portugal, dečaci žive sa ocem u Francuskoj, a majka ih je navodno odvela u Portugal zajedno sa svojim partnerom.

Autor: S.M.