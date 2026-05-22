PRESEDAN U ASTANI: Kazahstanski sud odobrio naplatu 1,4 milijarde dolara od ruskog Gazproma

U potezu koji je odjeknuo širom regiona kao snažan signal promene geopolitičkih vetrova, sud u Kazahstanu doneo je odluku kojom se odobrava prinudna naplata duga od 1,4 milijarde dolara od ruskog energetskog giganta Gazproma u korist ukrajinske kompanije Naftogaz.

Ova presuda, zasnovana na međunarodnoj arbitražnoj odluci, predstavlja prvi javni slučaj u kojem je sud jedne strane države – tradicionalno viđene kao deo ruske interesne sfere – dao „zeleno svetlo“ za prinudno izvršenje potraživanja protiv ruske državne kompanije na svojoj teritoriji.

Odluka kazahstanskog suda nije izolovan pravni akt, već kulminacija sistemskih koraka koje Astana preduzima kako bi smanjila svoju višedecenijsku energetsku i ekonomsku zavisnost od Moskve. Dok Kremlj nastavlja svoju agresiju na Ukrajinu, ovakav pravni presedan potvrđuje tezu mnogih analitičara da Rusija ubrzano gubi svoj uticaj u Centralnoj Aziji.Kazahstan je postavio ambiciozan cilj da do 2027. godine u potpunosti obustavi uvoz električne energije iz Rusije, oslanjajući se na jačanje sopstvenih kapaciteta i modernizaciju energetske mreže.

Astana je nedavno raskinula planove o zajedničkoj izgradnji tri termoelektrane (Kokshetau, Semej i Ust-Kamenogorsk) sa ruskim partnerima, odlučivši se za sopstvene investicije i saradnju sa međunarodnim konzorcijumima, uz primenu savremenih kineskih tehnologija. Umesto ruskih turbina i opreme, Kazahstan se u ključnim infrastrukturnim projektima (poput Ekibastuz GRES-2) sve češće okreće alternativnim dobavljačima, tražeći veću efikasnost i izbegavajući neizvesnost u finansiranju koja je pratila ruske ponude.por između Naftogaza i Gazproma, koji je doveo do ove presude, odnosi se na neplaćene naknade za tranzit gasa nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

Arbitražni tribunal je još u junu 2025. godine stao na stranu ukrajinske kompanije, a nakon što su ruski žalbeni pokušaji pred Vrhovnim sudom Švajcarske u martu 2026. godine konačno odbijeni, odluka je postala pravosnažna. Za Naftogaz, ovaj uspeh u Kazahstanu otvara vrata za slične postupke u drugim jurisdikcijama gde Gazprom poseduje imovinu. Prema podacima analitičara, ukupni zahtevi bivših evropskih partnera protiv ruskog giganta zbog neispunjenih ugovornih obaveza dostigli su cifru od najmanje 19,5 milijardi evra.

nalitičari ističu da simbolika ove odluke dolazi iz zemlje koja je, bar na papiru, jedan od najbližih saveznika Moskve u okviru evroazijskih integracija. Slanjem poruke da se međunarodne arbitražne odluke moraju poštovati, čak i kada su usmerene protiv ruskih državnih kompanija, Astana šalje jasnu poruku o svojoj sve većoj suverenosti.Dok Moskva ostaje fokusirana na svoje vojne ciljeve, njeno „meko“ ekonomsko zaleđe u Centralnoj Aziji pokazuje znake zamora i sve veću želju za samostalnim kretanjem. Odluka kazahstanskog suda nije samo pravna pobeda Naftogaza – to je pokazatelj nove ere u kojoj se ekonomski odnosi sa Rusijom sve manje posmatraju kao „bratska obaveza“, a sve više kroz prizmu hladne računice i međunarodnog prava.