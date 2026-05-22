HOROR U MAĐARSKOJ! Stravična eksplozija u MOL-ovoj petrohemiji: Ima mrtvih i teško povređenih (FOTO/VIDEO)

U postrojenju Olefin 1 tokom ponovnog pokretanja došlo je do eksplozije i požara, dok nadležni poručuju da stanovništvo u okolini nije ugroženo i da je istraga u toku.
U postrojenju mađarske naftne kompanije MOL dogodila se danas eksplozija u kojoj je, prema saopštenju kompanije, jedna osoba izgubila život, dok je više ljudi zadobilo teške povrede.
- Došlo je do eksplozije tokom ponovnog pokretanja postrojenja Olefin 1 na lokaciji MOL Petrohemija u Tisaujvarošu. Požar je lokalizovan, a intervencija je trenutno u toku. Incident je rezultirao sa nekoliko teško povređenih i jednim smrtnih ishodom. Stručnjaci istražuju okolnosti nesreće - rekla je kompanija za portal 444.
Mađarski premijer Peter Mađar saopštio je da će ministar energetike Ištvan Kapitani u najkraćem roku stići na mesto incidenta, zajedno sa izvršnim direktorom kompanije MOL Žoltom Hernadijem.
Gradonačelnik Tisaujvaroša Đerđ Filep izjavio je da za sada nema potrebe za merama javne zaštite i da će javnost biti redovno obaveštavana o daljem razvoju situacije. Istovremeno, Direkcija za upravljanje katastrofama županije Boršod-Abauj-Zemplen poručila je da stanovništvo u okolini nije ugroženo, prenosi agencija Nemzet.
💥A massive explosion rocked Hungary's largest petrochemical plant — at least one person was killed and several others severely injured— NEXTA (@nexta_tv) 22. мај 2026.
Portparol Nacionalne službe hitne pomoći Pal Đerfi naveo je za MTI da su ekipe hitne pomoći odmah reagovale po protokolu za masovne nesreće, te da su na teren upućeni i spasilački helikopteri, kao i brojne medicinske i spasilačke jedinice.
MOL Petrohemija predstavlja ključni hemijski kompleks MOL grupe, u kojem se proizvode etilen i propilen iz nafte i dizel-ulja, koji se dalje koriste za proizvodnju polietilena različitih gustina i polipropilena.
Polietilen je najrasprostranjenija vrsta plastike, dok se polipropilen široko primenjuje u industriji ambalaže, tekstila, kancelarijskog materijala, kao i u proizvodnji delova za automobile i laboratorijsku opremu.
Autor: S.M.