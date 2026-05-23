EKSPLOZIJA GASA U RUDNIKU UGLJA, POGINULO 82 LJUDI! Si Đinping naložio HITNU istragu - Jedna od NAJSMRTONOSNIJIH tragedija za 10 godina u Kini! (FOTO+VIDEO)

Broj žrtava nakon eksplozije gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Šansiporastao je na najmanje 82, dok se devet osoba i dalje vodi kao nestalo, prenela je u subotu državna novinska agencija Sinhua.

Eksplozija gasa dogodila se kasno u petak u rudniku uglja Liušenju u okrugu Ćinjuan, dok je u tom trenutku pod zemljom radilo 247 rudara, prenela je Sinhua ranije tokom dana.

Kineski predsednik Si Đinping pozvao je nadležne da "ulože maksimalne napore" u lečenje povređenih i sprovođenje potrage i spasilačkih akcija, kao i da sprovedu temeljnu istragu o uzroku nesreće i osiguraju strogu odgovornost u skladu sa zakonom, navodi Sinhua.

#Breaking

🚨#China Coal Mine Blast: Death Toll rises to 89 Dead After Gas Explosion at #Shanxi Mine, #Xi_Jinping Orders ‘All Out Rescue’



📌Workers were underground at the time of the blast in Shanxi Province.

https://t.co/5Fkx4SYPr8

📌Emergency teams are searching for… https://t.co/jLZ4vkLnfy pic.twitter.com/aFsFQiTi7k — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) 23. мај 2026.

Premijer Li Ćijang podržao je te instrukcije i pozvao na blagovremeno i tačno informisanje javnosti, kao i na rigorozno utvrđivanje odgovornosti.

Spasilačke operacije su i dalje u toku, dok lokalna služba za vanredne situacije u Ćinjuanu istražuje uzrok nesreće.

Kina je od početka 2000-ih značajno smanjila broj smrtnih slučajeva u rudnicima uglja, koji su često izazvani eksplozijama gasa ili poplavama, zahvaljujući strožim propisima i bezbednijim praksama rada.

🇨🇳 Explosion at a coal mine in China with 82 dead



🔹 State media of China reported that as a result of the explosion at a coal mine in Chiniuan county at least 82 people died.



🔹 According to Chinese authorities, taking into account the high force of the explosion at this coal… pic.twitter.com/A0wMZfRzQ8 — RusWar (@ruswar) 23. мај 2026.

Ipak, incident u rudniku Liušenju jedan je od najsmrtonosnijih zabeleženih u Kini u poslednjih deset godina. Kako prenosi Sinhua, rukovodioci kompanije odgovorni za rudnik su privedeni.

Sinhua je ranije izvestila da je poginulo osam osoba i da je više od 200 rudara bezbedno izvučeno na površinu, ali nije objasnila razlog naglog povećanja broja poginulih.

Autor: Iva Besarabić