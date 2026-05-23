AKTUELNO

Svet

EKSPLOZIJA GASA U RUDNIKU UGLJA, POGINULO 82 LJUDI! Si Đinping naložio HITNU istragu - Jedna od NAJSMRTONOSNIJIH tragedija za 10 godina u Kini! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Reuters, Foto: Tanjug AP/Kyodo News ||

Broj žrtava nakon eksplozije gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Šansiporastao je na najmanje 82, dok se devet osoba i dalje vodi kao nestalo, prenela je u subotu državna novinska agencija Sinhua.

Eksplozija gasa dogodila se kasno u petak u rudniku uglja Liušenju u okrugu Ćinjuan, dok je u tom trenutku pod zemljom radilo 247 rudara, prenela je Sinhua ranije tokom dana.

Kineski predsednik Si Đinping pozvao je nadležne da "ulože maksimalne napore" u lečenje povređenih i sprovođenje potrage i spasilačkih akcija, kao i da sprovedu temeljnu istragu o uzroku nesreće i osiguraju strogu odgovornost u skladu sa zakonom, navodi Sinhua.

Premijer Li Ćijang podržao je te instrukcije i pozvao na blagovremeno i tačno informisanje javnosti, kao i na rigorozno utvrđivanje odgovornosti.

Spasilačke operacije su i dalje u toku, dok lokalna služba za vanredne situacije u Ćinjuanu istražuje uzrok nesreće.

Kina je od početka 2000-ih značajno smanjila broj smrtnih slučajeva u rudnicima uglja, koji su često izazvani eksplozijama gasa ili poplavama, zahvaljujući strožim propisima i bezbednijim praksama rada.

Ipak, incident u rudniku Liušenju jedan je od najsmrtonosnijih zabeleženih u Kini u poslednjih deset godina. Kako prenosi Sinhua, rukovodioci kompanije odgovorni za rudnik su privedeni.

Sinhua je ranije izvestila da je poginulo osam osoba i da je više od 200 rudara bezbedno izvučeno na površinu, ali nije objasnila razlog naglog povećanja broja poginulih.

Autor: Iva Besarabić

#Eksplozija

#Kina

#Policija

#Rudnik

#Tragedija

#Vatrogasci

POVEZANE VESTI

Svet

TRAGEDIJA U RUDNIKU UGLJA U KINI - Poginulo osmoro ljudi, 15 se vodi kao nestalo

Svet

TRAGEDIJA U KINI - Četiri osobe poginule u nesreći u rudniku uglja

Svet

EKSPLOZIJA U IRANU: U rudniku uglja poginulo najmanje 19 ljudi!

Svet

U eksploziji u rudniku uglja na severozapadu Indije poginulo 18 rudara

Svet

Pet osoba poginulo u eksploziji u biotehnološkoj fabrici: Tragedija u Kini

Svet

Tragedija u Kini: U eksploziji u fabrici poginulo 26 osoba, najmanje 61 povređena (FOTO+VIDEO)