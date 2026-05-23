TRESLO SE TLO: Snažan zemljotres pogodio Havaje

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Havaje, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC)

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 16 kilometara i udaljen 299 kilometara od glavnog grada Havaja, Honolulua.

Lokalni mediji navode da nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres je trajao oko 10 sekundi, bio je intenzivan i osetio se snažno, a ljuljali su se i lusteri.

Svedoci kažu da je zemljotres pratio i jak zvuk tutnjave.

Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.

Autor: Iva Besarabić

