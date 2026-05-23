OTKRIVENA JEZIVA ISTINA! Vlasnici rudnika u Kini namerno isključili senzore za gas zbog profita, rudare poslali u SMRT - broj mrtvih porastao na 94 (FOTO+VIDEO)

Kineski državni mediji prenose da je potraga za preživelima u provinciji Šansi okončana, istraga fokusirana na namerno isključivanje senzora za metan pre eksplozije.

Broj poginulih u stravičnoj rudarskoj nesreći u provinciji Šansi dostigao je 94, nakon što su spasilačke ekipe tokom prepodneva uspele da dopru do najdubljih delova okna, prenosi kineska državna agencija Xinhua. Prema zvaničnim izveštajima sa terena, spasilačka operacija je ušla u završnu fazu nakon što je potvrđeno da više nema znakova života u pogođenom sektoru na dubini od preko 800 metara. Kineski mediji navode da je nada za preostala tri rudara, koji su se vodili kao nestali, nestala usled ekstremno visoke koncentracije toksičnih gasova i razaranja koja je izazvala silovita eksplozija metana.

Tragedy in China: gas explosion kills nearly a hundred people



The accident occurred at a coal mine. According to Xinhua, at least 82 people were killed in the gas explosion, while another 10 are considered missing.



Kineska centralna televizija (CCTV) izveštava da je preliminarna istraga pokazala katastrofalne propuste u radu bezbednosnih sistemarudnika. Izvori iz Ministarstva za upravljanje vanrednim situacijama ističu da su senzori za merenje nivoa gasa bili namerno isključeni ili modifikovani kako bi se omogućio neprekidan rad i ispunjenje visokih proizvodnih kvoti. Kineski istražitelji su na licu mesta utvrdili da su vlasnici rudnika ignorisali prethodna upozorenja o akumulaciji gasa, zbog čega je nekoliko rukovodilaca već privedeno i suočava se sa optužbama za teško ugrožavanje javne bezbednosti sa smrtnim ishodom.

At 9:43 p.m. on Friday, May 22, in a coal mine 300 meters under the hills of Qinyuan County, Shanxi, a carbon monoxide sensor started screaming.



Situacija u bolnicama u blizini rudnika i dalje je kritična, a prema pisanju dnevnika Global Times, lekari se bore za živote 12 rudara koji su zadobili teške politraume i hemijske opekotine disajnih puteva. Medicinski timovi iz Pekinga i Šangaja hitno su prebačeni u provinciju Šansi kako bi pružili pomoć lokalnim stručnjacima. Kineski izvori prenose da je preživelo ukupno 25 rudara, ali da će većina njih imati trajne posledice usled trovanja ugljen-monoksidom, dok porodice stradalih čekaju identifikaciju tela ispred strogo obezbeđenog kruga rudnika.

Povodom ove nacionalne tragedije, kineski predsednik Si Đinping izdao je hitnu direktivu kojom se nalaže rigorozna kontrola svih energetskih postrojenja u zemlji, javlja China Daily. Peking je zahtevao da se odmah sprovede nacionalna inspekcija bezbednosti u rudnicima uglja, upozoravajući da će svako kršenje protokola biti najstrože kažnjeno. Kineski zvaničnici naglašavaju da ekonomski ciljevi ne smeju ići na uštrb bezbednosti radnika, dok se u zvaničnim krugovima ova nesreća ocenjuje kao jedna od najtežih u poslednjoj deceniji, što zahteva hitnu reformu celokupnog rudarskog sektora.

Iako je bagerovanje rečnog nanosa i čišćenje prilaza oknu u najvećoj meri završeno, rad na stabilizaciji unutrašnje strukture rudnika nastaviće se i narednih dana pod nadzorom inženjerskih jedinica vojske, prenose lokalni kineski portali. Prema izvorima bliskim istrazi, poseban fokus biće stavljen na analizu crnih kutija sa opreme za bušenje kako bi se rekonstruisao tačan trenutak varničenja koje je izazvalo eksploziju.



Autor: Jovana Nerić