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Vanredna situacija zbog tajfuna u Guangdongu u Kini: Evakuisano više od 710.000 ljudi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ng Han Guan ||

Vlasti u provinciji Guangdong na jugu Kine evakuisale su više od 710.000 ljudi zbog tajfuna Hongsi (međunarodni naziv Noul), preneli su danas kineski mediji.

Najveći broj ljudi je privremeno raseljen u gradskim okruzima Huidžou (205.000) i Šanvej (192.000), a pokrajinski štab za kontrolu poplava i suše ranije je saopštio da je evakuisano još 340.000 ljudi, prenosi dnevnik Nanfang Dejli.

Tajfun Noul, sa vetrovima jačine 45 metara u sekundi pogodio je provinciju Guangdong rano ujutru 26. jula, a olujni front je nastavio kretanje prema severu postepeno slabeći.

Kineski meteorolozi su najavili jaku kišu u provincijama Guangdong, Đangsi i Hunan.

Foto: Tanjug AP/Justine Mark Pillie Fajardo

Tajfun Noul, 12. tajfun ove godine, stigao je do kopna kod grada Pinghaj, okrug Huidong, grad Huidžou, jutros oko 3.50 sa maksimalnim stalnim vetrovima brzine oko 45 metara u sekundi.

Sve nadležne službe u provinciji Guangdong najavile su u subotu dolazak tajfuna zbog čega je proglašeno vanredno stanje, a u subotu popodne Pokrajinski štab za kontrolu poplava podigao je nivo upozorenja na vanrednu situaciju zbog tajfuna prvog stepena.

Pokrajinska uprava za komunikacije je unapred rasporedila u ughrožćenim područjima 2.178 timova za hitne popravke sa ukupno 7.060 ljudi, 47 vozila za hitne komunikacije, 461 satelitskim telefonom i 1.702,47 kilometara rezervnog optičkog kabla.

Pokrajinski departman za saobraćaj je poslao 14 saobraćajnih timova i 134 tima za hitne intervencije sa ukupno 3.223 ljudi.

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Autor: Marija Radić

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