Broj žrtava klizišta u indonežanskoj provinciji Zapadna Java porastao na 17 (FOTO)

Foto: Tanjug AP/BASARNAS

Broj žrtava u klizištu u indonežanskoj provinciji Zapadna Java porastao je danas na 17, saopštila je savezna Agencija za ublažavanje posledica katastrofa.

Klizište je zatrpalo više od 30 kuća a još 73 osobe vode se kao nestale, rekao je za Rojters portparol Agencije za ublažavanje posledica katastrofa Abdul Muhari.

Foto: Tanjug AP/BASARNAS

Komandant indonežanske mornarice je kazao da su 23 vojnika zarobljena u klizištu na indonežanskom ostrvu Zapadna Java.

Klizište se pokrenulo rano u subotu u naseljenom području u regionu Bandung Barat a izazvale su ga jake kiše koje su počele dan ranije.

Selo Pasir Langu, u kome se pokrenulo klizište, nalazi se u brdovitom području provincije, oko 100 kilometara jugoistočno od glavnog grada Indonezije, Džakarte, a manje klizište, zajedno sa lošim vremenom, ometa potragu za nestalima, koja zahteva dronove i tešku opremu.

Foto: Tanjug AP/BASARNAS

Bujične poplave pogodile su nekoliko delova Indonezije prošle nedelje, uključujući Zapadnu Javu i Džakartu, a veliki broj stanovnika bio je primoran da napusti svoje domove i da se evakuiše na više terene.

