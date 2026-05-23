TRAMPOVA JEZIVA PRETNJA: Šanse za sporazum su 50:50, ili dogovor ili ću SRAVNITI IRAN SA ZEMLJOM!

Izvor: Pink.ra/Tanjug

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su šanse da postigne dobar sporazum sa Iranom ili da će tu zemlju sravniti sa zemljom "tačno 50:50".

Kako je na platformi Iks napisao novinar portala Aksios Barak Ravid, Tramp je rekao da će verovatno do nedelje odlučiti da li će da nastavi rat.

Hitni sastanci u Beloj kući: Ko odlučuje o sudbini Irana?

Tramp je naveo da će se sastati sa svojim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom da bi razgovarali o najnovijem odgovoru Irana, a očekuje se i prisustvo potpredsednika Džej Di Vansa.

Prema novinaru Aksiosa, Tramp je jasno poručio da bi prihvatio samo sporazum koji obuhvata pitanja poput:

- Obogaćivanja uranijuma

- Sudbine postojećih iranskih zaliha

"Mislim da će se dogoditi jedna od dve stvari: ili ću ih pogoditi jače nego ikada ranije ili ćemo potpisati dobar sporazum", bio je brutalan Tramp.

On je priznao da "neki ljudi mnogo više žele sporazum, dok bi drugi radije nastavili rat", ali je odbacio tvrdnje da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu zabrinut da bi mogao da postigne nepovoljan dogovor.

Marko Rubio: Napredak je postignut, oglasićemo se narednih dana

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije tokom dana da je ostvaren određeni napredak u sporu između Vašingtona i Irana i da bi Sjedinjene Američke Države narednih dana mogle da imaju "nešto da saopšte" tim povodom.

"Postignut je određeni napredak, čak i dok sada razgovaram sa vama radi se na tome. Postoji mogućnost da ćemo, bilo kasnije danas, sutra ili za nekoliko dana, imati nešto da saopštimo", rekao je Rubio novinarima tokom posete Nju Delhiju.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei potvrdio je prethodno da je Iran u procesu finalizacije memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Autor: D.S.

