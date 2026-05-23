Drama na letu iz Egipta: Avion hitno prizemljen, evo šta je pronađeno u prtljagu jednog putnika

Let kompanije EasyJet EZY2618 na relaciji od Hurgade u Egiptu do Londona preusmeren je u utorak na rimski aerodrom Fjumićini zbog nedozvoljenog uređaja u prtljagu jednog putnika.
Ova avio-kompanija je potvrdila da je odluka o sletanju na rimski aerodrom Fjumićini doneta iz predostrožnosti nakon što je putnik obavestio posadu da se u njegovom prtljagu nalazi eskterni punjač za telefon.
Let EZY2618 poleteo je iz Hurgade u Egiptu u utorak uveče i trebalo je da sleti na londonski aerodrom Luton u ranim jutarnjim časovima u sredu.
"Kapetan je tada doneo odluku da iz predostrožnosti i u skladu sa bezbednosnim propisima preusmeri let. Avion je bezbedno sleteo, putnici su se rutinski iskrcali, a mi smo im obezbedili hotelski smeštaj i obroke", izjavio je portparol EasyJeta.
