AKTUELNO

Svet

Drama na letu iz Egipta: Avion hitno prizemljen, evo šta je pronađeno u prtljagu jednog putnika

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Let kompanije EasyJet EZY2618 na relaciji od Hurgade u Egiptu do Londona preusmeren je u utorak na rimski aerodrom Fjumićini zbog nedozvoljenog uređaja u prtljagu jednog putnika.

Ova avio-kompanija je potvrdila da je odluka o sletanju na rimski aerodrom Fjumićini doneta iz predostrožnosti nakon što je putnik obavestio posadu da se u njegovom prtljagu nalazi eskterni punjač za telefon.

Let EZY2618 poleteo je iz Hurgade u Egiptu u utorak uveče i trebalo je da sleti na londonski aerodrom Luton u ranim jutarnjim časovima u sredu.

"Kapetan je tada doneo odluku da iz predostrožnosti i u skladu sa bezbednosnim propisima preusmeri let. Avion je bezbedno sleteo, putnici su se rutinski iskrcali, a mi smo im obezbedili hotelski smeštaj i obroke", izjavio je portparol EasyJeta.

Autor: Jovana Nerić

#Avion

#EasyJet

#Egipat

#prtljag

POVEZANE VESTI

Svet

Drama na nebu: Avion iz Njujorka preusmeren u Rim zbog pretnje bombom

Svet

Šok na letu iz Španije! Pokušali MRTVU STARICU da unesu u avion: Stavili su je u kolica, a evo šta su rekli posadi

Društvo

DRAMA NA BEOGRADSKOM AERODOROMU: Avion iz Istanbula sinoć HITNO prizemljen zbog SMRTI PUTNIKA - evo šta je uzrok

Svet

DRAMA NA NEBU: Hitno prizemljen avion italijasnkog ministra!

Svet

Avion koji je krenuo u Hurgadu morao PRINUDNO DA SLETI: Nastala drama u letelici, reagovala policija

Svet

Nova drama na nebu: Avion hitno morao da sleti u Egipat, došlo do kvara na motoru