HOROR NA POZNATOJ PLAŽI: Muškarac preminuo posle jezivog napada AJKULE - Drugi SMRTNI SLUČAJ u samo nekoliko nedelja

Muškarac star 39 godina preminuo je nakon napada ajkule na severu države Kvinslend u blizini Hal Hedsa, preneli su danas australijski mediji.

Službe hitne pomoći pozvane su na rampu za čamce na reci Hal, malo posle 12 časova, nakon što su primile izveštaje o napadu ajkule, a ajkula je najverovatnije napala muškarca (39) kod grebena Kenedi Šol, prenosi ABC Njuz.

Nakon što je izvučen iz vode muškarac je preminuo od zadobijenih povreda, saopštila je lokalna policija Kvinslenda.

Ovo je drugi smrtonosni napad ajkule u australijskim vodama u poslednjih nekoliko nedelja nakon smrti 38-godišnjeg muškarca kod ostrva Rotnest 16. maja, a koga je ajkula napala dok je sa prijateljima bio u podvodnom ribolovu na grebenu Potkovice kod obale Zapadne Australije.

