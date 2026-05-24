Meloni reagovala na upotrebu 'Orešnika': Oštra osuda napada na Ukrajinu i pogođene civilne mete

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Roberto Monaldo

Italijanska premijerka Đorđa Meloni oštro je danas osudila ruski napad na Ukrajinu raketom „orešnik“, navodeći da je ponovo pogođena civilna infrastruktura i da se beleži „progresivno povećanje nivoa upotrebljenog oružja“.

Meloni je istakla da je Italija solidarna sa ukrajinskim narodom koji već više od četiri godine „trpi dramatične posledice“ rata, prenela je Ansa.

„Nastavićemo odlučno da radimo sa našim evropskim i međunarodnim partnerima kako bismo unapredili put ka pravednom i trajnom miru“, navela je Meloni u saopštenju.

Najmanje dve osobe su poginule, a više od 77 je povređeno u masovnom vazdušnom napadu ruskih snaga na šire područje Kijeva tokom noći, javili su ukrajinski mediji.

Autor: D.S.

