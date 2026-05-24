KRVAVA NOĆ U NEMAČKOJ: Žena sa Balkana ubila partnera, pa sama pozvala policiju

Težak zločin dogodio se u nemačkom gradu Ojtingen im Gau, kada je žena (48) osumnjičena da je ubila svog partnera (52), nakon čega je sama pozvala policiju i prijavila zločin.

Prema pisanju nemačkih medija, žena je neposredno pre ponoći kontaktirala policijsku upravu u Pforchajmu i rekla da je usmrtila svog dečka.

Na lice mesta odmah je upućeno više policijskih patrola i ekipa Hitne pomoći, ali su policajci po dolasku u stanu zatekli beživotno telo muškarca, kome nije bilo spasa.

Kako su saopštili Državno tužilaštvo u Rotvajlu i policija, muškarac je preminuo usled nasilja, a prve informacije ukazuju da je zadobio povrede nanete oštrim predmetom.

Osumnjičena, koja prema navodima medija ima hrvatske korene, uhapšena je na licu mesta bez pružanja otpora.

Potvrđeno je da su žrtva i osumnjičena bili u emotivnoj vezi.

Na mesto zločina pozvani su forenzičari i stručnjaci sudske medicine iz Tibingena, dok kriminalistička policija iz Frojdenštata nastavlja istragu o motivu i okolnostima ubistva.

Na zahtev tužilaštva, sudija Opštinskog suda u Rotvajlu izdao je nalog za pritvor osumnjičenoj, koja je zadržana zbog sumnje da je počinila ubistvo iz nehata, prenose nemački mediji.

Autor: D.S.