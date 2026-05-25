DRAMA NA NEBU IZNAD EVROPE! Avion hitno preusmeren za Rim: Putnik u prtljagu ostavio stvar koju svi koristimo, nastao opšti HAOS!

Prema pisanju Dejli mejla, avion kompanije "easyJet" sa 180 putnika, koji je leteo na liniji od Hurgade u Egiptu do Londona, hitno je preusmeren i prinudno je sleteo u Rim. Razlog za ovu dramatičnu odluku pilota bio je prenosni punjač (power bank) koji je pronađen u prtljažnom delu aviona.
Drama je počela tri sata nakon poletanja, kada je jedan od putnika obavestio kabinsko osoblje da je u svom koferu, koji je predat u prtljažnik aviona, ostavio uključen prenosni punjač koji je u tom trenutku punio mobilni telefon.
Kapetan reagovao u roku od 20 minuta!
Čim je saznao za potencijalnu opasnost u prtljažnom prostoru, kapetan aviona je odmah promenio smer.
Brzo sletanje: Avion je za samo 20 minuta bezbedno sleteo na rimski aerodrom Fijumičino.
Reakcija putnika: Među putnicima je zavladala panika i stres. "Odjednom je avion promenio pravac i počeo da se spušta. Bilo je teško ne pomisliti na najgore. Hvala Bogu što nije bila bomba u prtljažniku", izjavio je jedan od putnika za medije.
Zbrinjavanje putnika: Avio-kompanija je obezbedila hotelski smeštaj i hranu za svih 180 putnika, koji su tek sutradan u popodnevnim časovima nastavili let za London.
Iz kompanije "easyJet" su potvrdili da je pilot doneo odluku o preusmeravanju leta iz predostrožnosti i u skladu sa strogim bezbednosnim propisima.
Zašto su ovi uređaji strogo zabranjeni u prtljažniku?
Mnoge avio-kompanije su drastično pooštrile pravila u vezi sa prenosnim punjačima zbog ozbiljnog rizika od pregrevanja, kratkog spoja i izazivanja požara u avionu.
Pravilo za kabinu: Prema propisima većine avio-prevoznika, ovi uređaji se mogu nositi isključivo u ručnom prtljagu, i to pod strogim nadzorom.
Zabrana punjenja: "easyJet", "Lufthansa", "British Airways" i "Ryanair" striktno zabranjuju korišćenje ovih punjača tokom samog leta, kao i njihovo odlaganje u pregrade iznad glava putnika – uređaji moraju biti kod putnika ili ispod sedišta ispred njih.
Prethodni incidenti: Razlog za ovoliki oprez su stvarni incidenti; prošle godine je punjač eksplodirao i izazvao požar na letu kompanije "Air China", dok se slična drama sa pregrevanjem uređaja dogodila i na letu kompanije "KLM".
Autor: D.S.