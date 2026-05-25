RUSIJA POSLALA HITNO UPOZORENJE STRANCIMA: 'Napustite Kijev što pre!' – ispaljen nezaustavljivi 'Orešnik'!

Ukrajina ne pamti dramatičniju noć u kojoj je Kijev zasut stotinama projektila, ali pravi šok je usledio kada je Moskva poslala zastrašujuću poruku strancima da hitno napuste grad.

Rusija je upotrebila svoju novu hipersoničnu balističku raketu "Orešnik" u jednom od najvećih bombardovanja Kijevske oblasti od početka rata, u napadu u kojem su poginule najmanje četiri osobe. Sjedinjene Američke Države klasifikuju ovu raketu kao projektil srednjeg dometa koji može da nosi više konvencionalnih ili nuklearnih bojevih glava.

Prema pisanju američkog CNN-a zbog njene ekstremne brzine i specifične putanje, "Orešnik" je gotovo nezaustavljiv za sisteme protivvazdušne odbrane kojima Ukrajina trenutno raspolaže, a ovo je tek treći put da ga Rusija koristi u sukobu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je raketa pala u blizini grada Bila Cerkva u centralnoj Ukrajini, poručivši besno: „Oni su zaista skrenuli s uma. Od vitalnog je značaja da ovo ne prođe nekažnjeno za Rusiju“. Sa druge strane, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga naveo je da je ispaljena raketa nosila lažnu (vežbovnu) bojevu glavu.

Moskva upozorava: "Napustite Kijev što pre"

U pozadini ovog brutalnog udara odvija se i žestok diplomatski rat. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova izdalo je dramatično upozorenje stranim državljanima, uključujući osoblje diplomatskih misija i međunarodnih organizacija, da napuste Kijev „što je pre moguće“. Moskva je takođe upozorila stanovnike Kijeva da se ne približavaju vojnim i administrativnim objektima ukrajinske vlade, najavljujući kroz reči šefa diplomatije Sergeja Lavrova početak „sistematskih udara“ na vojne ciljeve u prestonici.

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova odmah je reagovalo, nazvavši ruske pretnje „besramnom ucenom“ i poručivši da su spremni da pruže svu bezbednosnu pomoć stranim ambasadama. Ambasadorka Evropske unije u Ukrajini potvrdila je da njen tim ostaje na terenu, dok je portparol američkog Stejt departmenta izjavio da za sada nema promena u radu njihove ambasade.

Noć užasa pod naletom 600 dronova

Ovaj napad je bio nezapamćenih razmera. Prema podacima ukrajinskog vazduhoplovstva, Rusija je tokom noći ispalila čak 600 dronova i 90 projektila na Ukrajinu, od čega je PVO uspela da obori ukupno 604 letelice i rakete. Ministar Sibiga opisao je ovo kao „jedan od najvećih“ napada na prestonicu od početka rata.

Hitne službe Ukrajine saopštile su da je u napadima na Kijev ranjeno najmanje 87 osoba, među kojima je i troje dece.

„Nažalost, nisu sve balističke rakete oborene. Kijev je pretrpeo najviše pogodaka i upravo je Kijev bio glavna meta ovog ruskog napada“, izjavio je Zelenski.

Oštre osude stigle su i sa Zapada. Šefica diplomatije EU Kaja Kalas nazvala je upotrebu "Orešnika" "bezobzirnim nuklearnim ucenjivanjem", dok su francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc osudili ovaj potez kao "opasnu eskalaciju" sukoba. Iz američke ambasade u Kijevu poručeno je da su napadi na civile neprihvatljivi i citirane su reči predsednika Donalda Trampa da "ovaj rat mora da se završi".

Putinova osveta za Starobilsk

Masovni udar na Kijev usledio je nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin naredio hitnu odmazdu za ukrajinski napad na teritoriju pod ruskom kontrolom. Putin je optužio Ukrajinu za „teroristički akt“, tvrdeći da su ukrajinski dronovi pogodili studentski dom u Starobilsku, gradu pod ruskom okupacijom u Lugansku. Ruska državna agencija TASS prenela je da je broj ubijene dece u tom napadu porastao na 18, dok se veruje da ima još zarobljenih pod ruševinama.

Ukrajinska vojska je oštro odbacila ove optužbe, ponovivši da oni gađaju isključivo vojnu infrastrukturu. Kijev tvrdi da je meta u Starobilsku bio štab elitne jedinice "Rubikon", koja je centar razvoja ruske tehnologije naprednih dronova.

Dok se političke tenzije usijavaju, građani Kijeva provode noći u metrou.

„Hodali smo pod eksplozijama, videli smo kako stvari lete gore. Bilo je zastrašujuće, jezivo, sedimo ovde duže od tri sata i slušamo detonacije iznad nas“, ispričala je Natalija Zvarič (62), finansijerka koja je spas potražila u podzemnoj stanici.

U oštrom osvrtu na Putina, Zelenski je poručio da su hitno potrebne odlučne odluke Amerike i Evrope „kako bi ovaj stari namćor u Moskvi konačno izgovorio reč 'mir'“.

Autor: D.S.