Majka koja je ostavila decu u šumi poslata u najzloglasniji ženski zatvor poznat po ubicama i zlostavljačima

Majka koja je ostavila svoju decu u šumi u Portugalu poslata je u najzloglasniji ženski zatvor u toj zemlji.

Marin Ruso i očuh dečaka Mark Balabriga optuženi su da su ostavili petogodišnjeg Bartelmija i trogodišnjeg Zakarija u šumskom području kod Alkaser do Sala u Portugalu.

Ruso (41) je u subotu određena mera pritvora u zatvoru Tires u Lisabonu, prenosi portugalska novinska agencija Lusa.

Seksološkinja neće moći da napušta svoju ćeliju niti da kontaktira druge zatvorenice. Balabriga (55) je prebačen u zatvor u Setubalu.

Zatvor Tires, koji je često tema dokumentaraca o stvarnim zločinima, dom je za oko 450 zatvorenica i povezuje se s ubicama i zlostavljačima dece.

U zatvoru postoji obdanište za zatvorenice porodilje, kao i škola, frizerski salon i prostor za rukotvorine, izradu tepiha i rad na razboju.

Ruso i Balabriga navodno su deci stavili poveze preko očiju i rekli im da ih mogu skinuti tek kada pronađu zakopani nož.

Bartelmi je nakon nekoliko minuta kopanja pronašao nož i skinuo povez sebi i bratu, da bi otkrili da su im roditelji nestali, rekli su policiji.

Sa sobom su imali samo rezervnu odeću, dve flaše vode, kolačiće, krušku i pomorandžu.

Bartelmiju i Zakariju roditelji su rekli da su došli u šumu kako bi pronašli skrivenu igračku.

Prestravljene mališane pronašli su Euženija i Artur Kintaš kako lutaju seoskim putevima u području Monte Novo do Sul u utorak oko 19 časova.

Artur je za SIC Notícias rekao da su deca vrištala i plakala dok su hodala državnim putem EN253.

"Da bi prevarila decu, njihova majka im je stavila povez preko očiju i ostavila ih u šumi kao deo igre", rekao je.

"Rekli su im da idu da traže igračku."

Braću je bračni par odveo u obližnju policijsku stanicu, a nakon što su lekari utvrdili da su dobrog zdravstvenog stanja, smešteni su u hraniteljsku porodicu.

Otac dece prijavio je njihov nestanak francuskoj policiji i optužio Ruso za otmicu dece.

U međuvremenu, porodica majke prijavila je da je Ruso nestala 11. maja.

Tužilac Žan Rišer rekao je za AFP:

"Ono što je bilo iznenađujuće jeste to što nije bila kod kuće, nije imala razlog da ne bude tamo i nikoga nije obavestila"

"Uspeli smo postepeno da utvrdimo njeno kretanje, prvo na jugu Francuske, zatim u Španiji i na kraju u Portugalu, ali nismo uspeli da stupimo u kontakt s njom."

Ruso i Balabriga uhapšeni su u četvrtak dok su sedeli na terasi kafića u blizini grada Fatima. Pre nego što su prebačeni u zatvore, list Correio da Manhã je izvestio da se par mogao čuti kako iz odvojenih ćelija "viče jedno na drugo".

Okružni sud u Setubalu saslušao je da su optuženi poslati u pritvor jer se smatra da postoji opasnost od bekstva.

Balabriga, bivši pripadnik francuske žandarmerije, takođe je optužen za nanošenje teških telesnih povreda.

Na nekim od njegovih poslednjih snimaka objavljenih na društvenim mrežama pre hapšenja vidi se kako luta poljima, snima životinje i posmatra nebo.

