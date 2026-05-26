EU trgovinska diplomatija u punom zamahu

Evropska unija nastavlja da pokazuje da je i dalje jedan od najuticajnijih aktera na svetskoj sceni, čak i u vremenima neizvesnosti.

Dana 22. maja, tokom prvog zajedničkog samita sa Meksikom posle više od decenije, EU je potpisala ambiciozan modernizovani trgovinski sporazum. Ovaj korak deo je šire, dinamične strategije koja već uključuje značajne pomake sa Indijom, Malezijom i latinoameričkim blokom Merkosur. Daleko od toga da bude sporedan igrač, Evropa tiho, ali efikasno oblikuje globalne ekonomske odnose kroz svoju najveću snagu – moć jedinstvenog tržišta.

Trgovina kao najpametniji instrument evropske spoljne politike

Dok se tradicionalne debate o spoljnoj politici često usredsređuju na vojne sposobnosti ili visoku diplomatiju – oblasti u kojima države članice još uvek imaju značajnu težinu – prava evropska prednost leži na drugom mestu. Sa ujedinjenim tržištem od preko 450 miliona potrošača sa solidnom kupovnom moći, Evropska komisija govori jednim snažnim glasom u trgovinskim pregovorima. To nije puka tehnička birokratija; to je sofisticirana, vrednosno zasnovana diplomatija na najvišem nivou.

Umesto oslanjanja na pritisak ili kratkoročne dogovore, EU gradi dugoročna partnerstva kroz sveobuhvatne sporazume koji ugrađuju evropske standarde o radnim pravima, zaštiti životne sredine i vladavini prava. Na taj način Brisel pretvara ekonomsku saradnju u moćno oruđe za promociju stabilnosti, održivosti i zajedničkog prosperiteta širom sveta.

Zamah 2026: Meksiko kao strateška prekretnica

Prva polovina 2026. godine donela je jasno ubrzanje ovog pristupa. Usred rastućih globalnih napetosti i brzih promena saveza, EU aktivno obezbeđuje svoje lance snabdevanja i nudi partnerima pouzdane alternative nestabilnijim tržištima.

Sporazum potpisan u Meksiko Sitiju 22. maja posebno je značajan. Modernizovani Globalni sporazum i Privremeni trgovinski sporazum značajno liberalizuju trgovinu, ukidajući carine na ogromnu većinu robe. Evropski izvoznici, posebno u poljoprivredi i proizvodnji, ostvariće velike koristi – sa procenjenim godišnjim uštedama od desetina miliona evra. Sporazum takođe pruža snažnu zaštitu za više od 300 evropskih geografskih oznaka – od šampanjca do pršuta di Parma – čuvajući autentičnost i vrednost naših tradicionalnih proizvoda.

Za Meksiko, ovaj dogovor predstavlja stratešku polisu osiguranja protiv ekonomske nepredvidivosti na drugim stranama. Za EU, to je prilika da važne regulatorne standarde – uključujući moderan Investicioni sudski sistem i snažne obaveze prema Pariskom klimatskom sporazumu – direktno ugradi u okvir ključnog partnera. Ovo je saradnja u kojoj svi dobijaju.

Izgradnja mostova u Aziji

Ista vizionarska logika vidljiva je i u Aziji. Šesnaestog maja Malezija je ratifikovala važan Sporazum o partnerstvu i saradnji EU–Malezija, otvarajući nova vrata za saradnju u naprednoj proizvodnji i digitalnoj ekonomiji. Sporazum uspostavlja stalni Zajednički odbor koji će služiti kao konstruktivna platforma za rešavanje pitanja, uključujući ona vezana za ekološke standarde poput krčenja šuma – čime se obezbeđuje da ekonomski rast ide ruku pod ruku sa održivošću.

Još impresivniji je sveobuhvatni Sporazum o slobodnoj trgovini EU–Indija potpisan ranije ove godine u Nju Delhiju. Povezivanjem dve od najvećih svetskih ekonomija i populacija, ovaj sporazum ima potencijal da postane jedan od najznačajnijih trgovinskih paketa našeg vremena. On smanjuje barijere u ključnim sektorima poput teške mašinerije i prehrambenih proizvoda, dok evropskim kompanijama nudi vrednu diversifikaciju i smanjenje prevelike zavisnosti od pojedinačnih dobavljača. Za Indiju – bolji pristup evropskom tržištu i tehnologiji. Za Evropu – jačanje dugoročne ekonomske otpornosti.

Nova era strateške autonomije kroz partnerstva

Ovi nedavni uspesi odražavaju sazrevanje evropske trgovinske politike. Era čisto cenovno usmerene globalizacije ustupa mesto pametnijem, strateškom pristupu usredsređenom na otpornost, bezbednost i vrednosti. Koristeći moć svog tržišta, Evropa ne izoluje sebe, već gradi mrežu pouzdanih, pravilima zasnovanih partnerstava koja štite građane i privredu od budućih šokova.

Naravno, ova nova generacija sporazuma donosi i više standarde usaglašenosti. Kompanije moraju da obezbede da čitav njihov lanac snabdevanja ispunjava evropske zahteve o radu, životnoj sredini i ljudskim pravima. Iako to zahteva prilagođavanje, donosi i nešto neprocenjivo u današnjem turbulentnom svetu: predvidivost, pravnu sigurnost i dugoročnu stabilnost za investicione odluke.

Poruka Evrope je jasna i samouverena: naši najefikasniji diplomati su oni koji savladaju sitna slova trgovinskog prava. Kroz ove sporazume sa Latinskom Amerikom i Azijom, Evropska unija još jednom dokazuje da uspešno spaja ekonomski pragmatizam sa principijelnim vođstvom – unapređujući kako svoje interese, tako i stabilniji i održiviji svetski poredak.