Amerikanci povlače avione, podmornice i brodove iz Evrope! Vašington kreće u radikalno smanjenje vojnih snaga- Dali rok NATO-u

Sjedinjene Američke Države obavestile su saveznike da planiraju postepeno smanjenje broja strateških bombardera, borbenih aviona, dronova, podmornica i ratnih brodova namenjenih NATO-u u Evropi. Vašington istovremeno nastavlja pritisak na evropske članice da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu, piše briselski portal "Politiko" pozivajući se na izvore iz Alijanse.

Najavu je na zatvorenom sastanku direktora za politiku članica Alijanse izneo savetnik Pentagona Aleksander Velez-Grin.

Diplomate navode da detalji smanjenja još nisu konačno definisani i da Vašington nije precizirao vremenski okvir za povlačenje kapaciteta, ali da je saveznicima poručeno da neće biti promena u američkom nuklearnom odvraćanju. Jedan od diplomata rekao je da će obim smanjenja zavisiti od sposobnosti evropskih saveznika da nadomeste deo kapaciteta.

"Neki kapaciteti neće biti dirani, neki će biti potpuno povučeni, dok će drugi biti smanjeni na polovinu ili trećinu", naveo je diplomatski izvor.

Pitanje daljeg američkog vojnog angažmana u Evropi trebalo bi da bude tema i naredne konferencije NATO-a o generisanju snaga, na kojoj države članice definišu vojne kapacitete koje mogu da stave na raspolaganje Alijansi.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je prošle nedelje da su evropski saveznici upoznati sa planovima o dodatnom smanjenju američkih trupa i naoružanja u Evropi i da će proces biti sproveden u koordinaciji sa NATO partnerima.

Evropa previše zavisna od Amerike



Portparolka NATO-a Alison Hart ocenila je da je Alijansa godinama bila previše oslonjena na američke snage i kapacitete, ali da povećana ulaganja Evrope i Kanade u odbranu omogućavaju "ravnomerniju raspodelu odgovornosti".

„Ova promena jača odbrambene planove NATO-a smanjujući preteranu zavisnost od jednog saveznika“, rekla je Hart.

Ova odluka predstavlja deo dugoročnog nastojanja američkog predsednika Donalda Trampa da smanji ulogu SAD u NATO-u, koji je više puta kritikovao kao savez koji, prema njegovim rečima, nije dovoljno koristan za Vašington. Istovremeno, taj potez ukazuje i na strateško preusmeravanje američke vojne pažnje ka drugim regionima, pre svega Indo-Pacifiku.

Autor: D.S.