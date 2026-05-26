NAPETO U STRATEŠKOM MOREUZU: Kroz Ormuz prošlo 25 brodova, iranska garda upozorava: Svaki čin agresije biće dočekan razornim udarcima

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde saopštio je večeras da je u poslednja 24 sata kroz strateški Ormuski moreuz prošlo 25 brodova, uključujući tankere za naftu i brodove za prevoz kontejnera. Kako se navodi, prolazak je realizovan nakon što su plovila dobila dozvolu i bezbednosnu koordinaciju od iranske mornarice.

U saopštenju koje je prenela poluzvanična agencija Tasnim njuz, ističe se da mornarica Revolucionarne garde održava stalnu, „inteligentnu kontrolu“ nad ovim ključnim svetskim plovnim putem.

Uz informaciju o uspešnom prolasku brodova, iranske snage su uputile i oštro upozorenje međunarodnoj javnosti, naglasivši da će „svaki čin agresije biti dočekan razornim udarcima“.

Autor: D.S.