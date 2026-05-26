KATASTROFA U AMERICI: Silovita eksplozija u hemijskom pogonu odnela više života, ima desetine povređenih! (VIDEO)

Eksplozija opasnih materija u pogonu za hemijsku obradu i proizvodnju ambalaže u američkoj saveznoj državi Vašington odnela je više života, dok je najmanje 10 osoba povređeno, saopštile su američke službe.

Breaking🇺🇸: Several people were injured after a major chemical explosion at the Nippon Dynawave Packaging Company in Longview, Washington state according to fire authorities.



The Longview Fire Department confirmed multiple injuries and urged residents to stay away from the area… — Wolverine Update (@W0lverineupdate) 26. мај 2026.

Incident se dogodio oko 7.30 časova po lokalnom vremenu u pogonu kompanije "Nippon Dynawave Packaging Co", saopštila je lokalna vatrogasna služba iz Longvjua.

Pukao rezervoar sa belim alkoholom

Prema zvaničnim informacijama sa terena, do stravične eksplozije je došlo nakon što je pukao rezervoar koji je sadržao beli alkohol.

„Preliminarne informacije ukazuju na to da je pucanje rezervoara izazvalo više teških povreda. Pacijenti su hitno prevezeni u lokalne bolnice u Longvjuu i Vankuveru na lečenje. Zvaničnici takođe mogu da potvrde smrtne slučajeve povezane sa ovim incidentom“, navodi se u saopštenju vatrogasne službe.

Hitne službe na terenu, identitet stradalih se krije



Mesto nesreće je i dalje u fazi sanacije, a nadležni organi trenutno odbijaju da javnosti saopšte identitet povređenih i poginulih osoba, sve dok o ovoj tragediji zvanično ne budu obavešteni članovi njihovih porodica.

U velikoj akciji stabilizacije lokacije i spasavanja povređenih učestvovalo je:

Oko 40 vatrogasaca i bolničara.

Regionalni tim za opasne materije (HAZMAT).

Istraga o tačnim uzrocima koji su doveli do pucanja rezervoara i katastrofalne eksplozije je u toku.



Autor: D.S.