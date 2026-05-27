UBIJEN KOMANDANT HAMASA: Bio jedan od organizatora napada na Izrael 2023.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i izraelski ministar odbrane Izrael Kac saopštili su danas da je izraelska vojska u Pojasu Gaze izvela vazdušni udar u kojem je, prema njihovim navodima, ubijen Mohamed Odeh, novoimenovani komandant brigade Al Kasam, vojnog krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa.

U zajedničkom saopštenju Netanjahua i Kaca navodi se da je napad izveden po njihovom nalogu, kao i da je Odeh bio jedan od organizatora napada 7. oktobra 2023. godine i da je u vreme tog napada bio na čelu obaveštajne službe Hamasa, preneo je Tajms of Izrael.

Israeli strike a building in western Gaza City in an assassination targeting a Mohammed Odeh, described as Hamas’ new military wing leader. He also served as the fifth Hamas leader in the Gaza Strip. pic.twitter.com/qNyL8j0YJx — Eretz Israel (@EretzIsrael) 27. мај 2026.

Izraelski javni servis Kan preneo je navode neimenovanog izraelskog zvaničnika koji je potvrdio da je Odeh ubijen, dok je televizija Kanal 12, pozivajući se na bezbednosne izvore, navela da je operacija "uspešno sprovedena".

U izraelskom saopštenju se navodi i da je Odeh bio odgovoran za "ubistva, otmice i ranjavanja brojnih izraelskih civila i vojnika".

Israeli official: Muhammad Odeh was killed pic.twitter.com/o6uz4xYzXf — Open Source Intel (@Osint613) 26. мај 2026.

Netanjahu i Kac su na kraju poručili da će izraelska vojska i služba bezbednosti Izraela Šin Bet nastaviti operacije protiv odgovornih za napad 7. oktobra, uz poruku da će "Izrael sve počinioce stići pre ili kasnije".

Autor: Iva Besarabić