PANIKA BLIZU SRBIJE ZBOG EBOLE! Smrtonosni virus digao evropsku državu na noge, pacijentkinju hitno prebacili u glavni grad - čekaju se rezultati testiranja

U Gornjoj Austriji je danas jedna žena, pod sumnjom da je zaražena ebolom, hitno smeštena u izolaciju u bolnici u Lincu.

Pacijentkinja se samo dva dana ranije, u ponedeljak, vratila sa putovanja iz Ugande.

Ubrzo po dolasku razvila je simptome koji ukazuju na opasni virus, što je alarmiralo zdravstvene službe. Budući da su u Ugandi nedavno registrovani novi slučajevi ebole, nadležne vlasti su reagovale bez odlaganja i primenile stroge mere zaštite.

Prvi nalazi ohrabrujući, ali oprez ostaje na snazi

Pacijentkinja je odmah izolovana u skladu sa rigoroznim bezbednosnim protokolima za zarazne bolesti.

Prvi test krvi doneo je izvesno olakšanje jer virus ebole nije detektovan, međutim, za konačnu i definitivnu potvrdu zdravstvenog stanja biće neophodno sačekati rezultate drugog, ponovljenog testiranja.

Nadležne službe su već u sredu uveče započele detaljno praćenje i lociranje svih njenih kontakata.

Prema zvaničnim informacijama, stanje žene je trenutno stabilno, ali je ona iz preventivnih razloga specijalizovanim sanitetskim vozilom za transport visokozaraznih pacijenata prebačena u Beč, gde će dobiti dalju medicinsku negu u klinici specijalizovanoj za ovakve slučajeve.

Autor: A.A.