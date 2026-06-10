ALARMANTNO U KONGU! Broj obolelih od ebole skočio na 635, smrtonosni virus se nedeljama širio u tajnosti!

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 635, uključujući 127 smrtnih slučajeva, saopštila je danas vlada ove afričke zemlje.

U zvaničnom saopštenju objavljenom na platformi X, vlada Konga je navela da su se do sada 22 pacijenta uspešno oporavila od ove teške bolesti. Ističe se i pozitivna vest da se novi slučajevi zaraze za sada nisu proširili na veći broj zdravstvenih zona, prenosi Rojters.

Virus se nedeljama širio neprimetno

Ova epidemija već se svrstava među najveće epidemije ebole na svetu, a dodatno je komplikuje činjenica da je izbila u tri provincije koje su već godinama pogođene razarajućim oružanim sukobima – Ituri, Severni Kivu i Južni Kivu.

Zvanična pojava specifičnog soja ebole Bundibugjo (Bundibugyo) prijavljena je 15. maja. Međutim, lokalni zdravstveni zvaničnici upozoravaju da se virus pre zvanične potvrde neprimetno širio među stanovništvom nedeljama. Ovaj skriveni period transmisije ozbiljno je zakomplikovao i usporio prve napore humanitaraca i lekara da epidemiju blagovremeno stave pod kontrolu.



Autor: D.S.