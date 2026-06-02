AKTUELNO

Svet

Najnovije informacije o ŠIRENJU EBOLE I ZARAŽENIMA: Oglasila se SZO!

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Moses Sawasawa ||

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da je trenutno u Demokratskoj Republici Kongo potvrđen 321 slučaj ebole, dok je broj sumnjivih slučajeva značajno smanjen na 116 jer su stotine osoba nakon istrage isključene iz statistike.

Prema današnjim podacima, u Kongu je zabeleženo 48 smrtnih slučajeva, dok se šest osoba oporavilo, prenosi Rojters.


U Ugandi je do sada potvrđeno devet slučajeva i jedan povezani smrtni ishod, saopštio je portparol SZO Kristijan Lindmajer u Ženevi.


SZO je ranije saopštila da je bilo 906 sumnjivih slučajeva infekcije virusom ebole Bundibugio u Demokratskoj Republici Kongo, uključujući 223 sumnjiva smrtna ishoda, koji su bili predmet istrage. Međutim, kasniji podaci pokazali su značajno niži broj sumnjivih slučajeva.


Na pitanje o smanjenju broja sumnjivih slučajeva, Lindmajer je rekao da su mnogi slučajevi "isključeni" nakon dodatnih ispitivanja.


- Radi se o osobama koje su nakon testiranja utvrđene kao zaražene drugim bolestima ili su imale samo povišenu temperaturu bez drugih simptoma - naveo je on i dodao da može da dođe do promene brojki kako se nastavljaju testiranja.

Foto: Tanjug AP/Moses Sawasawa


Sumnjivi slučaj uključuje svaku osobu koja je identifikovana kroz nadzor ili se javila u zdravstvenu ustanovu sa simptomima, dok se potvrđeni slučajevi odnose samo na pozitivno testirane pacijente na ebolu Bundibugio soja.


Testiranje je otežano jer standardni testovi u početku nisu detektovali ovaj soj, za koji ne postoji odobrena vakcina, a kapaciteti za dijagnostiku su ograničeni.


Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti proglasili su 15. maja izbijanje soja Bundibugio 17. epidemijom ebole u Kongu, a SZO ga je ubrzo proglasila vanrednom situacijom od međunarodnog značaja za javno zdravlje.

Autor: S.M.

#Ebola

#Epidemija

#szo

#zaraženi

#širenje

POVEZANE VESTI

Društvo

SZO UPOZORAVA! Epidemija u Kongu izmiče kontroli: Registrovano skoro 750 sumnjivih slučajeva i 177 smrtnih ishoda (FOTO)

Svet

PANIKA U SVETU! SZO proglasila epidemiju ove smrtonosne bolesti u dve države u kojim ima skoro 160 miliona ljudi!

Svet

ALARMANTNO UPOZORENJE SZO: Smrtnost od ebole skočila na jezivih 50 odsto, generalni direktor hitno doputovao u Kongo!

Svet

PANIKA NA GLOBALNOM NIVOU: SZO proglasila vanrednu situaciju zbog ebole, opasan virus stigao u Evropu?! Žena hitno primljena u izolaciju u Rimu!

Svet

RASTE BROJ ŽRTAVA! Važno saopštenje SZO: Evo kada bi mogla da bude spremna vakcina protiv ebole

Svet

ALARMANTNO NA AFRIČKOM KONTINENTU: Broj sumnjivih slučajeva ebole SKOČIO na preko 1.000, proglašena međunarodna vanredna situacija!