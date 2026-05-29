PANIKA NA GLOBALNOM NIVOU: SZO proglasila vanrednu situaciju zbog ebole, opasan virus stigao u Evropu?! Žena hitno primljena u izolaciju u Rimu!

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju povodom naglog širenja epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Situaciju dodatno dramatičnom čini činjenica da je reč o retkom i izuzetno opasnom Bundibugio (Bundibugyo) soju virusa, za koji trenutno ne postoji odobrena vakcina, niti specifična terapija!

Dok afričke zemlje broje stotine obolelih, alarm je ubrzo odjeknuo i u Evropi. Tokom protekle noći, u rimsku specijalizovanu bolnicu za infektivne bolesti "Lacaro Spalancani" hitno je primljena Italijanka, lekar hirurg, koja je u Africi bila u direktnom kontaktu sa obolelima.

Operisala povređeno dete, pa hitno evakuisana za Italiju

Kako javljaju izvori iz nevladine organizacije Lekari bez granica (MSF), za koju je italijanski hirurg radila, ona je 16. maja u bolnici u gradu Bunija (severoistok Konga) izvela hitnu operaciju nad detetom koje je bilo žrtva eksplozije granate, a za koje se naknadno ispostavilo da je pozitivno na ebolu.

Nakon povratka u Italiju, ona je stavljena pod strogi medicinski nadzor. Italijansko ministarstvo zdravlja je saopštilo da lekarka trenutno ne pokazuje nikakve simptome virusa i da će u izolaciji u Rimu ostati na posmatranju najmanje do 8. juna. Nadležni u Italiji uveravaju javnost da je nivo opasnosti po zemlju izuzetno nizak i da nema razloga za paniku, jer u Evropi nema potvrđenih slučajeva lokalne transmisije.

Epidemija se širi: Stotine sumnjivih slučajeva i stotine mrtvih

Prema zvaničnim i dramatičnim podacima SZO, u Kongu je već zabeleženo više od 900 pacijenata koji pokazuju simptome ove smrtonosne bolesti, dok je potvrđeno preko 220 smrtnih ishoda.

Da stvar bude gora, virus je probio granice i prelio se u susednu Ugandu, gde je broj potvrđenih slučajeva ebole preko noći porastao na osam, uz najmanje jedan registrovani smrtni ishod. Budući da za ovaj soj nema vakcine, lekari na terenu primenjuju isključivo mere potporne nege i rigorozan karantin kako bi sprečili globalnu katastrofu.

Autor: D.S.