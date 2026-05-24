SMRTNOST I 90 ODSTO! Raste broj mrtvih, smrtonosni virus se širi na sahranama: 'Svi moraju da se mobilišu'

Humanitarne organizacije i zdravstveni radnici u Demokratskoj Republici Kongo uputili su ozbiljna upozorenja i snažne pozive za hitnu koordinisanu međunarodnu pomoć zbog ponovne pojave smrtonosnog virusa ebole.

Strah za krhki zdravstveni sistem zemlje raste, teško se nose sa epidemijom, a stručnjaci kažu da je mnogo više zaraženih nego što je potvrđeno.

- Brzina kojom se širi ova epidemija ebole je duboko zabrinjavajuća - rekla je Rouz Tčvenko, direktorka nevladine organizacije Mercy Corps za DR Kongo i dodala: "Rizik od širenja je stvaran i hitno je potrebna veća regionalna i globalna podrška."

Hama Amado, terenska koordinatorka humanitarne grupe Alima u gradu Bunija, upozorila je da virus dobija na zamahu i širi se u mnogim oblastima.

- Svi se moraju mobilisati. Još smo daleko od toga da kažemo da je situacija pod kontrolom - navela je ona.

Prošlo je nedelju dana otkako je Kongo prijavio 17. izbijanje ebole, virusne bolesti sa stopom smrtnosti između 25 i 90 procenata, koja se širi telesnim tečnostima ili kontaminiranim materijalima i izaziva oštećenje organa, oštećenje krvnih sudova, a ponekad i ozbiljna unutrašnja i spoljašnja krvarenja.

Do sada 750 mrtvih

Skoro 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih slučajeva zabeleženo je otkako je prva poznata žrtva umrla u Buniji, glavnom gradu provincije Ituri na severozapadu zemlje, 24. aprila. Virus se proširio na sahrani kada su se ožalošćeni opraštali dodirom od pokojnika.

Bolnice i druge zdravstvene ustanove brzo su postale preopterećene.

Triš Njuport, rukovodilac programa hitne pomoći u Lekarima bez granica, rekla je da je tim tokom vikenda identifikovao sumnjive slučajeve u bolnici Salama u Buniji, ali nije pronašao slobodno odeljenje za izolaciju u tom području. "Svaka zdravstvena ustanova koju su zvali rekla je: 'Puni smo sumnjivih slučajeva. Nemamo mesta'", rekla je na društvenim mrežama.

Za soj virusa koji se pojavio ne postoji odobren tretman ili vakcina, a virus se širi i zbog lokalnih pogrebnih običaja koji su u suprotnosti sa strogom praksom suzbijanja bolesti.

Sahrane preuzele vlasti

Zato proces sahranjivanja tela koje može biti i veoma zarazno, obavljaju vlasti kako bi se sprečilo širenje bolesti, ali neke porodice preferiraju tradicionalne sahrane, koje uključuju pranje i dodirivanje tela, a u prethodnim epidemijama pokazalo se da su ključni pokretači širenja bolesti.

Kako bi kontrolisala epidemiju, vlada DR Konga sarađuje sa lekarima koji imaju iskustva u lečenju bolesti.

Autor: S.M.