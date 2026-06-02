VIRUS EBOLA SE ŠIRI UPRKOS BLOKADI: Upaljen crveni alarm u Ženevi, UN upozorava – ljudi ilegalno prelaze granice!

U Ugandi je zvanično potvrđeno još šest novih slučajeva ebole, čime je ukupan broj potvrđenih pacijenata u ovoj zemlji do sada porastao na 15, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Ugande.

Uganda has confirmed six more new cases of Ebola, bringing the total confirmed in the country so far to 15, the health ministry said on Tuesday, as the U.N. migration agency warned that border closures may increase the risk of the virus spreading. https://t.co/zl6272s5uo — Reuters Africa (@ReutersAfrica) 02. јун 2026.

U zvaničnom saopštenju na platformi X (bivši Tviter), Ministarstvo zdravlja Ugande je navelo da su svi novi slučajevi zaraženih ebolom imali prethodne bliske kontakte sa drugim potvrđenim pacijentima koji boluju od ove opasne bolesti, prenosi Rojters. Kako se navodi, od samog izbijanja ove epidemije, dva pacijenta su uspešno otpuštena iz bolnice nakon oporavka, dok je jedan pacijent preminuo usled komplikacija.

UN upozorava: Zatvaranje granica krije veliku opasnost

Međunarodna organizacija UN za migracije (IOM) u međuvremenu je uputila oštro upozorenje da zvanično zatvaranje granica između Ugande i Demokratske Republike Kongo može izazvati kontraefekat. Naime, blokada može navesti ljude u panici da koriste manje nadgledane, divlje i neformalne prelaze, što dramatično povećava rizik od daljeg, nekontrolisanog širenja opasnog virusa ebole Bundibugjo.

IOM je saopštio da zvanični podaci praćenja na terenu jasno pokazuju da ljudi i dalje masovno prelaze granice, iako je Uganda sa svoje strane formalno zatvorila sve prelaze sa Kongom.

„Potvrda prekograničnog prenosa virusa u DR Kongu i Ugandi je oštar podsetnik da je nadzor bolesti jak samo onoliko koliko je jaka najslabija tačka duž zajedničke granice“, izjavila je portparolka IOM-a Zoi Brenan novinarima na brifingu u Ženevi.

U Kongu stotine zaraženih

Istovremeno, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) danas je izašla sa najnovijim, nimalo ohrabrujućim podacima.

Prema njihovim izveštajima, u Kongu je do sada zvanično potvrđen čak 321 slučaj ebole, dok se osnovano sumnja na još najmanje 116 slučajeva koji se trenutno nalaze pod medicinskim ispitivanjem. Zdravstveni sistemi u regionu su u stanju pune pripravnosti kako bi se sprečila epidemija širih razmera.

Autor: D.S.