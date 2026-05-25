RASTE BROJ ZARAŽENIH EBOLOM! Epidemija se munjevito širi - Svetska zdravstvena organizacija proglasila VANREDNU SITUACIJU

Nadležne službe u Ugandi otkrile su još dva potvrđena slučaja ebole, saopšteno je danas iz Ministarstva zdravlja te zemlje.

Dva nova slučaja su zdravstveni radnici u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u glavnom gradu, Kampali, i obojica su državljani Ugande, navodi se u saopštenju Ministarstva i dodaje da je ukupan broj prijavljenih slučajeva ebole porastao na sedam, prenosi Rojters.

- Oba pacijenta su primljena na specijalizovano odeljenje za lečenje - saopštilo je Ministarstvo, navodeći da timovi za reagovanje tragaju za svim osobama koje su bile u kontaktu sa te dve zaražene osobe.

Vlasti Ugande su u subotu potvrdile da su otkrivena još tri nova slučaja ebole i da je epicentar epidemije u provinciji Ituri u susednoj Demokratskoj Republici Kongo.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je epidemiju virusa ebole Bundibugio, retkog soja ebole, vanrednom situacijom od međunarodnog značaja u javnom zdravstvu.

