Tramp podelio nacrt mirovnog sporazuma sa Iranom Izraelu i drugim saveznicima

Predsednik SAD Donald Tramp prosledio je nacrt mirovnog sporazuma za rat s Iranom saveznicima, uključujući Izrael, dok obe strane pokušavaju da spreče da nova kršenja primirja eskaliraju i unište bilo kakav dogovor.

U pokušaju da ubrza pregovore, pakistanski ministar spoljnih poslova Mohamed Išak Dar otputovaće u petak u Vašington kako bi se sastao s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, piše The Guardian.

Teheran je u četvrtak gađao američku vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu nakon što je Vašington izveo napad na ono što je opisao kao iransku operaciju dronovima u blizini Ormuskog moreuza, što pokazuje koliko je situacija krhka dok obe pregovaračke strane odbijaju da popuste oko poslednjih spornih tačaka.

Očekivalo se da će Trampov kabinet u sredu razgovarati o sporazumu, ali je Axios objavio da je američki predsednik rekao da mu treba još nekoliko dana da razmisli.

Nacrt koji je Donald Tramp podelio ne razlikuje se mnogo od verzije koja već danima kruži Bliskim istokom, prema kojoj bi Ormuski moreuz bio otvoren za komercijalni saobraćaj, američka blokada iranskih luka bila bi ukinuta, a Iran bi dobio pristup zamrznutoj imovini u vrednosti do 12 milijardi dolara.

Cilj je da se komercijalni brodski saobraćaj kroz moreuz vrati na nivo pre rata u roku od 30 dana i da počnu pregovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa, koji bi trebalo da traju do 60 dana.

To bi uključivalo razgovore o zalihama visokoobogaćenog uranijuma, vremenski ograničenoj obustavi daljeg obogaćivanja i nadzoru Međunarodne agencije za atomsku energiju, nuklearnog tela Ujedinjenih nacija. Iran bi se odrekao upotrebe nuklearnog oružja.

Kina vrši pritisak da Savet bezbednosti UN ratifikuje svaki eventualni sporazum.

Sadašnji okvir sporazuma bio bi veoma neprihvatljiv za Izrael, jer odlaže bilo kakve čvrste nuklearne obaveze Irana i zahteva da trajni prekid vatre obuhvati i Liban.

Autor: S.M.