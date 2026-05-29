DRAMA NA ISTOKU EVROPE: Ruski dron pao na stambenu zgradu u Rumuniji, ima povređenih! Hitno se oglasio NATO

Izvor: Pink.rs/FoNet, Foto: Tanjug AP/Geert Vanden Wijngaert

Portparolka NATO Alison Hart izjavila je danas da je generalni sekretar NATO Mark Rute u kontaktu sa vlastima Rumunije, nakon što je kasno sinoć dron pogodio stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji i povredio dve osobe.

"Osuđujemo rusku nesmotrenost, a NATO će nastaviti da jača našu odbranu od svih pretnji, uključujući dronove", objavila je ona na društvenoj mreži Iks (X).

Ruski dron, koji je učestvovao u napadu na Ukrajinu, srušio se na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji i povredio dve osobe.

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je dron praćen radarom u rumunskom vazdušnom prostoru i da je pao na krov zgrade u Galaciju, gde je izbio požar.

